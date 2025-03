Da quando sono rientrate nella casa, Helena e Jessica hanno trasformato completamente il loro rapporto, passando da un odio profondo a una vera e propria amicizia, fatta di stima e affetto reciproco. Le due concorrenti erano state squalificate in seguito a una furiosa lite culminata con il lancio di un bollitore, ma a causa dei risultati deludenti del Grande Fratello in termini di ascolti, gli autori hanno deciso di dare loro una seconda possibilità. Così, tramite il televoto, Helena e Jessica sono rientrate nella casa insieme a Iago Garcia ed Eva Grimaldi.

Da quando sono tornate, Jessica ha preso le distanze dal gruppo Shailenzo e da Zeudi, per legarsi sempre di più a Helena. Il loro rapporto è cambiato radicalmente. Jessica ha spiegato che, prima della squalifica, l’atmosfera nella casa era diventata estremamente tesa e tossica, portando entrambe a uno stato di stress che aveva scatenato litigi continui. Una volta fuori, le due hanno avuto modo di riflettere e di analizzare la situazione in privato. Hanno capito di aver sbagliato e si sono rese conto di avere molte cose in comune.

Grande Fratello, il siparietto tra Helena e Jessica e lo yoga per gli occhi

Da allora, il loro legame si è fatto sempre più forte, e i fan del Grande Fratello non fanno altro che aspettare con ansia i momenti che le vedono protagoniste insieme. In queste settimane, il pubblico ha potuto assistere a numerosi momenti divertenti tra le due, e uno in particolare ha fatto il giro dei social. In un video in cui le due chiacchierano in giardino, Helena ha mostrato a Jessica lo yoga per gli occhi. La scena è diventata virale, soprattutto per la reazione di Jessica, che, guardando Helena con un’espressione tra lo sorpreso e lo sconvolto, ha reso il momento molto esilarante.

Helena ha chiesto a Jessica: “Hai mai fatto yoga degli occhi?” E la risposta di Jessica, un po’ confusa, ha chiesto: “Che?” Quando Helena ha ripetuto, Jessica, visibilmente perplessa, ha continuato: “Eh no, ma si paga?… Ma non è meglio tipo qualsiasi whisky?” Questo scambio di battute ha fatto impazzire i social, con tantissimi utenti che si sono divertiti a commentare il lato divertente delle due concorrenti che fino a due mesi fa non si sopportavano.

Il cambiamento radicale nel loro rapporto ha dimostrato che anche nelle situazioni più difficili, come quelle vissute da Helena e Jessica, è possibile trovare un nuovo equilibrio: “Jessica è una delle tante vittorie di Helena”, scrive infatti una fan di Helena sotto al video delle due. “Ho visto ma scena in diretta, ste due insieme sono una comica”, “Se solo Jessica si impegnasse un po’ di più… sarebbero state esilaranti insieme”, si legge ancora.