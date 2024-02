La prima serata della 74ª edizione del Festival di Sanremo ha aperto la sfida tra i trenta cantanti in gara. Alla fine della serata Amadeus ha svelato la classifica stilata dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web con i cinque cantanti saluti sul podio. Mercoledì e giovedì, invece, voteranno le altre due giurie, cioè il pubblico con il Televoto e la Giuria delle Radio, composta da emittenti radiofoniche, nazionali e locali.

Contrariamente a quanto accaduto nella scorse edizioni, dove la classifica provvisoria mostrava i primi dieci artisti più votati, quest’anno Amadeus ha voluto ridurre ulteriormente la classifica con le sole prime 5. Al primo posto si è classificata Loredana Berté con il brano Pazza.





Loredana Bertè e il Fantasanremo: il video dell’intervista in radio

Al secondo posto Angelina Mango ‘La noia’, al terzo Annalisa ‘Sinceramente’, al quarto Diodato con ‘Ti Muovi’, al quinto Mahmood con ‘Tuta Gold’. C’era molta attesa anche nell’arena del Fantasanremo. L’artista più scelta dai fantallenatori è Emma con più di 1.2 milioni di preferenze, seguita da Annalisa, Santi Francesi, Loredana Bertè e Angelina Mango. Dopo la prima serata ecco la classifica: Dargen D’Amico (115 punti), 2) La Sad (85 punti), 3) Loredana Bertè (75 punti), 4) Mahmood (68 punti), 5) BigMama (65 punti).

Loredana Bertè spunta clamorosamente al terzo posto e durante l’intervista rilasciata a Radio Due ha commentato la sua esibizione parlando proprio dei punti del fantasaremo. La cantante ha chiesto quanti punti valesse la stending ovation. “Ti hanno fatto la standing ovation”, ha detto il giornalista. “ah sì? si sono alzati? QUANTI PUNTI SONO AL FANTASANREMO?”, ha chiesto lasciando esterrefatti i due conduttori Rai.

FIGLI DI LOREDANA ANCHE PER IL FANTASANREMO NON CI DELUDERÀ#Sanremo2024 pic.twitter.com/msalrT6EYw — ¥le | sanremo era 💐 ✨🍉 (@yleniaindenial1) February 7, 2024

Sui social il video è divetato virale tra i commenti di chi si è pentito per non averla messa in squadra, chi invece ha fatto centro e chi si è semplicemente stupito per la domanda fatta ai conduttori. “;a perché non l’ho messa in squadra caz”, “”se indossi qui la sciarpett-” “SI- COM- DATEMELA SUBITO” LEI CI FA VINCEREEEEE”, “La amo…sapevo non mi avrebbe deluso, brava Loredana”.