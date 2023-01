Notizia terribile nella vita di Nina Soldano. Un lutto improvviso ha sconvolto l’attrice, grande protagonista della soap opera Un posto al sole. Lei è senza ombra di dubbio uno dei volti più amati dal pubblico e ora sono in tantissimi a condividere il suo dolore. Un momento difficilissimo per la donna, che nonostante l’immane sofferenza familiare, è riuscita a scrivere un post strappalacrime sul suo profilo Instagram. Qui ha anche pubblicato due immagini bellissime e che rappresentano un passato indimenticabile per lei.

Tutta la famiglia di Un posto al sole si stringerà certamente intorno a Nina Soldano, costretta a fare i conti con questo lutto gravissimo. Troppo presto se n’è andata una persona che lei ha amato follemente. Un perno imprescindibile della sua vita è andato via per sempre e ora per l’attrice assorbire questa perdita non sarà un compito semplice. Ma per fortuna può contare sull’apporto incondizionato dei suoi ammiratori, che ovviamente hanno immediatamente compreso il suo stato d’animo.

Nina Soldano in lutto: grave perdita in famiglia

Dunque, momento difficilissimo nella vita privata di Nina Soldano. La sua famiglia è stata colpita da un lutto devastante e superare questa fase non sarà molto semplice. Nonostante questo si è subito riversata sui social per omaggiare una persona che ha voluto un mondo di bene. E questo suo affetto ovviamente non terminerà con il suo decesso. Il ricordo resterà impresso nella sua memoria fino all’ultimo giorno della sua vita. Ma vediamo insieme cosa ha voluto postare sul suo profilo Instagram.

Nina ha dovuto dire addio a suo fratello, morto prematuramente a 54 anni per cause ancora sconosciute: “Te ne sei andato, in silenzio, come sempre hai desiderato accadesse. 1969-2023. Ciao Matteo… mio fratello”. Lei ha caricato un paio di foto di una Soldano bambina in compagnia del fratello. E gli utenti hanno reagito così: “Mi dispiace così tanto”, “Un abbraccio forte, condoglianze”, “Oh cara Nina, che brutta notizia. Ti abbraccio forte”, “Condoglianze, ci dispiace moltissimo per questa tua grande perdita”.

Classe 1963, Nina Soldando ha quindi perso il fratello minore. Come attrice è diventata nota per la prima volta grazie ad Indietro tutta di Renzo Arbore. Poi dal 2003 è entrata a far parte della squadra di Un posto al sole nel ruolo di Marina Giordano. Ha un marito, che si chiama Teo Bordagni, sposato nel 2016.