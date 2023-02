Nikita Pelizon, una settimana molto difficile al GF Vip 7. La gieffina vola in nomination. Il suo nome a rischio eliminazione insieme a quello di Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, poi la sorpresa. Saltato l’appuntamento con l’eliminazione, ma per Nikita il rischio è ancora alto. La notizia arriva in diretta tv sotto gli occhi di tutti.

Nikita Pelizon in lacrime. Nomination rinviate alla prossima settimana nella casa del GF Vip 7 ma c’è il nome della preferita e non è lei: Nikita cade nello sconforto. Infatti la preferita in casa GF Vip 7 della settimana è stata Oriana Marzoli con un 43% di prefenze; invece arriva seconda Antonella Fiordelisi, con in 29%, reduce da un San Valentino decisamente turbolento, e poi Nikita con 23%. All’ultimo posto invece troviamo Antonino Spinalbese, con un 5%.

Nikita Pelizon in lacrime dopo la puntata (e il verdetto) al GF Vip 7 “Che schifo…”

Dopo aver appreso la sua immunità, Oriana Marzoli ha dovuto fare il nome di un concorrente da spedire dritto in nomination: il rischio è nuovamente alto per Nikita Pelizon, che dopo il verdetto si lascia andare a un momento di sconforto a fine puntata. A prendere parola è stata Antonella Fiordelisi: “Stiamo subendo delle cose da mesi e vedere che non arriviamo al pubblico, è brutto eh! Se il pubblico non ci ha capite a me e Nikita ci rimaniamo male perché siamo stressate“. Poi è intervenuta Nikita Pelizon: “Questa è la seconda volta: prima Alberto preferito, poi Oriana preferita”.

E ancora: “L’altra volta non era stato così e il sostegno da fuori era arrivato a me. Questo significa che non c’è più il sostegno. Non ce l’ho più“. E nel giro di pochi minuti la chiacchierata si è spostata a bordo piscina. “Questo non è giusto, non ha un senso tutto ciò, com’è possibile? […]”. Nikita Pelizon pare non abbia preso per nulla bene le preferenze espresse della settimana. Una realtà davanti alla quale la gieffina non può che riflettere.

ci sono gli angeli e dico yeeeeah



“Questa cosa che nei preferiti è già la seconda volta che sento che non c’è il sostegno da fuori, dico OOOUUH, non solo non ho sostegno qua dentro a parte alcune persone, ma non ce l’ho più fuori. Così dico: cosa ho fatto di male? Perché? Sto rimanendo di nuovo sola, che schifo. Ok che ci sono gli angeli, ok yeah. Ma ouch”. Dopo tanti mesi di permanenza in casa lasciarsi andare a momenti simili è del tutto lecito. L’importante che il cattivo umore non prenda il sopravvento perché il gioco è ancora aperto.