Nicolò Scalfi, “il campione è tornato” (parole di Gerry Scotti). Anzi, il “campionissimo” perché il bresciano 23enne ha partecipato alla prima puntata di Caduta Libera-Campionissimi, il torneo che il pubblico di Canale 5 vedrà in tv per altri 3 appuntamenti: il 23, il 30 dicembre 2021 e poi la finale che sarà trasmessa mercoledì 5 gennaio 2022.

Il quiz show, condotto da Gerry Scotti e co-prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, in tutte le serate avrà come protagonisti un super campione della storia delle dieci edizioni del programma e altri otto campioni del passato a cui si aggiungono due personaggi famosi. E i primi ospiti vip di giovedì 16 dicembre sono stati Alvin e Veronica Gentili, anche loro battuti da Nicolò Scalfi.

Nicolò Scalfi, la vincita la torneo dei Campionissimi

Nella puntata dell’ennesimo trionfo di Nicolò Scalfi, sono intervenuti anche Ivana Spagna, Martufello e i Gemelli di Guidonia. Ma differenza dei concorrenti che giocheranno per conquistare il montepremi, i vip ospiti del torneo di Gerry Scotti punteranno sì a vincere del denaro ma non per sé bensì per sostenere il progetto “Obiettivo alberi” di Mediafriends, che ha lo scopo di dare nuova vita al bosco di Paneveggio in Val di Fiemme, distrutto da una tempesta nel 2018.





Tornando alla gara, Nicolò Scalfi ha battuto uno per uno tutti gli altri 8 campioni. Nell’ordine, Silvio Modesti, Veronica Gentili, Diego Maraldi, Monica De Lisi, Alvin, Ginevra Gori, Edoardo Riva, Stefania Conzato, Benedetto Arrù e infine Alessandra Ciafrè. Quindi, dopo aver eliminato gli altri concorrenti il giovane bresciano è arrivato dritto all’ultimo game, quello dei ‘I dieci passi’.

E sì, ha vinto anche quello. Il potenziale montepremi di 85mila euro è diventato realtà quando Nicolò Scalfi ha infilato 10 risposte esatte portando a casa l’ennesimo trionfo. Prima della della puntata riservata ai Campionissimi di giovedì 16 dicembre 2021, aveva vinto ben 727mila euro in gettoni d’oro, partecipando a 88 appuntamenti del quiz di Canale 5. Record assoluto. Ora, il totale dei soldi vinti, supera gli 800mila e sale a quota 812mila euro. E come ha detto Gerry Scotti “supera ogni record”.