Manca poco alla tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi. A commentare in studio l’avventura dei naufraghi, insieme alla padrona di casa Ilary Blasi, gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In collegamento dall’Honduras, nei panni dell’inviato, Alvin. Uno tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. Un’eliminazione definitiva, invece, avverrà proprio a Playa Sgamada: chi dovrà tornare in Italia tra Ilona Staller, Licia Nunez e Lory Del Santo?

C’è attesa per il confronto tra Beatriz Marino (ex fidanzata di Roger Balduino), che sbarcherà sull’Isola, e il modello brasiliano che in Honduras ha iniziato una relazione con la naufraga Estefania Bernal. Nel corso della puntata Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni saranno i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione. Nel frattempo è andato in onda il daytime dell’Isola dei Famosi e anche questa volta non sono mancate le discussioni.





Nicolas Vaporidis, Blind e Estefania Bernal contro di lui

Blind ha, infatti, deciso di affrontare a muso duro Nicolas Vaporidis dopo la diretta di venerdì scorso, spiegando di credere stia facendo il doppio gioco un po’ con tutti. In confessionale l’ha poi riconfermato senza tanti giri di parole: “Oggi ho dovuto dirgli le cose come stavano… Mi sono stancato della sua doppia faccia…Del suo manipolare le persone…”. L’attore si è però subito difeso con le unghie e con i denti asserendo di non star facendo alcun tipo di strategia.

Quindi a prendere la parola è stata Estefania Bernal che ha cercato di mettere in difficoltà Nicolas Vaporidis: “Prima parli male dei due fratelli e poi non li nomini…Prima dici di essere dalla nostra parte e poi nomini me…”. L’attore ha subito controbattuto non facendo mistero di non avere la minima intenzioni di nominare i fratelli. Tuttavia la modella de L’Isola dei Famosi non c’è stata e ha sferrato un nuovo affondo bello preciso: “Allora non venire qua a parlare male di Guendalina… Hai detto che non ti piace… A noi dici una cosa… Sei un falso…”. Blind ha ripreso la parola e lo ha accusato di essere un ‘serpente’.

Durante un confessionale Nicolas Vaporidis ha rivelato di credere che Blind, Estefania e altri naufraghi dell’Isola dei Famosi stiano semplicemente provando a mettere zizzania: “Stanno provando a rompere i rapporti tra di noi… E poi tutto quello che ho detto a loro io l’ho fatto presente anche a Guendalina… E lei lo sa…”. In un secondo momento Blind ha messo in guardia la donna dall’attore. E Guendalina Tavassi ci ha subito voluto vedere chiaro decidendo di confrontarsi con quest’ultimo. In questa circostanza è arrivata alla conclusione che dietro a tutto questo putiferio ci siano i coniugi Russo: “Loro stanno facendo il gioco più sporco di tutti, ma attenzione perché anche io adesso inizio a giocare… Li voglio smascherare…”.

