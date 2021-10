Povero Nicola Pisu, che al GF Vip sembra proprio aver perso la testa per Soleil Sorge. Ma le cose stanno veramente così? Nessuno lo sa con certezza, tuttavia, dopo aver confessato di avere una cotta per Soleil Sorge, ha deciso di fare il primo passo cercando un approccio fisico durante la festa di sabato sera. Scherzo o meno, esagerazione o realtà, alla fine Nicola ci ha provato seriamente a baciarla. Un tentativo maldestro di infilarle la lingua in bocca, dicono in molti sui social. Ma cosa è successo in particolare?

In un momento di estasi dovuta all’alcool e al ballo, Nicola si è buttato sopra Soleil ed ha tentato di strapparle un bacio in bocca. Bacio che la gieffina ha scansato e rimproverato: “No, così no. Piano piano si conquistano le donne, Nic“. Insomma, un bel niente di fatto per Nicola Pisu: si tratta infatti del primo e vero due di picche, che potrebbe far schizzare il figlio della Mirigliani ai primi posti dei concorrenti preferiti. “Nicola Pisu uno di noi!”, scrive qualcuno su Twitter.

Poi è il giovane a raccontare il suo stato d’animo: “Provo qualcosa questo sì. Io sono convinto che a me lei piace, ma proprio convintissimo. Perché io questo me lo sento proprio. Però non voglio nemmeno rimanere così, che poi la cosa non finisce bene. Non è che sono innamorato, non posso dirlo. Però devo dire che mi piace molto. Quando sto con lei sto bene”.





E ancora Nicola Pisu: “Lei secondo me lo sa già. Se lo sa che devo fare quindi? Io non voglio fare delle mosse sbagliate. Vorrei tanto provare a baciarla. Il fatto è che ci sono state occasioni in cui le avrei detto tutto, però ho il microfono e questo mi limita, mi trattiene. Non mi sento libero di esprimere tutto. Non sono molto convinto di poter piacere a lei”.

nicola si è letteralmente lanciato sopra soleil MA COSA STO VEDENDO HELP #gfvip pic.twitter.com/5A1TPSDtjK October 10, 2021

“A volte penso di si, che ci sia interesse. Altre però non lo so, perché non ne sono così certo”. Cosa succederà quindi tra Nicola Pisu e Soleil Sorge nessuno lo sa con certezza. Secondo tanti utenti alla fine la giovane si lascerà baciare da Nicola, magari in un attimo di debolezza, ma poi le cose si fermeranno lì. Chi lo sa?