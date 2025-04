L’amore continua a sbocciare anche dopo le luci spente della Casa più spiata d’Italia. Una nuova coppia è infatti nata dal Grande Fratello, e la notizia è stata ufficialmente confermata dalla stessa ex concorrente durante un’intervista con Alfonso Signorini, che l’ha contattata personalmente per il suo format social. L’annuncio ha colto di sorpresa i fan del reality, che avevano seguito con interesse le dinamiche tra i due protagonisti durante il programma. A quanto pare, la simpatia nata tra le mura del Grande Fratello ha trovato terreno fertile anche lontano dalle telecamere.

“Hai visto che sono coerente? A chi non piace. A tutti gli amici e alla famiglia, è una persona stupenda. Così come si vede, è molto ironico ed è un piacere passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce”, ha raccontato l’ex gieffina ad Alfonso Signorini, confermando la frequentazione con l’ex coinquilino, molto apprezzato dal pubblico italiano.

Leggi anche: “C’è anche lei”. Isola dei Famosi 2025, chi è la prima concorrente trans della storia: perché è famosa





Grande Fratello, Amanda ufficializza la storia con Iago Garcia

Il pubblico social si è subito scatenato tra commenti, like e messaggi di entusiasmo per la nascita della nuova coppia, che sembra già godere del sostegno dei fan. In molti, durante il reality, avevano intuito un’intesa speciale tra i due, e in questi giorni erano circolate molte voci sui due. Oggi, grazie ad Alfonso Signorini, è arrivata la conferma ufficiale.

“Quell’inciucione di Alfonso che subito è andato ad indagare sulla visita di Iago ad Amanda …per quella foto sull’amaca! La Lecciso sempre più testimonial della Puglia!”, ha scritto qualcuno su X commentando il video dell’intervista di Alfonso Signorini. Per il momento, Amanda Lecciso e Iago Garcia si stanno godendo il tempo insieme in Puglia, lontani dal clamore mediatico, ma chissà che presto non decidano di raccontare qualcosa in più sulla loro storia, che ha già tutte le carte in regola per far sognare i telespettatori del Grande Fratello.

Quell’inciucione 🤣 di Alfonso che subito è andato ad indagare sulla visita di Iago ad Amanda 💜 …per quella foto sull’amaca!

La Lecciso sempre più testimonial della Puglia! Ricordate di votare al 4770004 Jasmine e Pierangelo! Anche lei sempre spalle al led 💪 pic.twitter.com/ATdtD7cU4X — Krino Vittorio 🏳️‍🌈 (@VittorioKrino) April 29, 2025

Durante l’intervista, Alfonso Signorini ha chiesto di cosa parlino durante le cene e Amanda, sorridendo, ha risposto con una battuta che ha fatto il giro del web: “A cena ci diciamo perché non ti abbiamo invitato con noi”. Si è parlato anche di The Couple, il nuovo programma a cui partecipa Jasmine, nipote di Amanda, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ma tutta l’attenzione è rimasta concentrata sulla nascita della coppia Amanda-Iago, una vera notizia bomba per gli appassionati di gossip.