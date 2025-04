La protagonista indiscussa dell’ultima edizione di Ne vedremo delle belle non è stata una concorrente qualsiasi, ma la celebre Valeria Marini, icona dello spettacolo e volto noto della televisione italiana. Tuttavia, più che per le sue performance sul palco, a far parlare è stata l’insofferenza crescente del gruppo nei suoi confronti. Le altre primedonne, infatti, sembrano non tollerare più i suoi comportamenti, accusandola apertamente di non rispettare gli impegni e di saltare sistematicamente le prove settimanali. Il risultato? Una vera e propria alleanza contro la diva, culminata in una lite accesissima negli ultimi giorni.

A far scoppiare il caso è stata Angela Melillo, che per prima ha manifestato il suo malcontento di fronte ai continui ritardi e alle assenze ingiustificate della collega. Il momento di tensione ha raggiunto l’apice quando Valeria Marini ha fatto irruzione nel salone proprio mentre le altre stavano discutendo di lei. “Sì, è meglio che vieni qui anche tu che stiamo parlando di una cosa importante”, ha detto senza mezzi termini la Melillo, accendendo così la miccia. La risposta della Marini non si è fatta attendere: “Ma cosa vuoi da me?”, ha replicato in tono esasperato prima di lasciare la stanza visibilmente infastidita. Nel suo sfogo ha poi aggiunto: “Che ne sai tu che io ho avuto grossi problemi di salute?”, facendo riferimento a difficoltà personali mai approfondite.

La situazione è ulteriormente degenerata nel corso della puntata, quando è stato mandato in onda un video in cui Valeria si lamentava apertamente del trattamento ricevuto dalle colleghe. Mara Venier, conduttrice del programma, ha cercato di fare chiarezza e ha preso parola a favore di Angela Melillo, chiedendo alla Marini spiegazioni sulle sue assenze. La showgirl sarda ha replicato: “Ho avuto l’emicrania”, la stessa giustificazione fornita la settimana precedente per la mancata partecipazione alle prove.

Ma la tensione non si è fermata lì. Un ulteriore filmato ha mostrato la preparazione alla prova di ballo, dove la Marini ha espresso tutto il suo malessere: “È tutta un’accusa, è tutta un’aggressione. Vi rispetto, siete voi che non rispettate me”, ha dichiarato con tono accorato. E ancora: “Ma questo è un programma o è un punching ball contro di me? Io non conosco la cattiveria, ma la sto sperimentando su di me. Sono stata trattata male, si è parlato di bullismo”.

Dietro il glamour e le luci della ribalta, si nasconde dunque un clima sempre più teso e conflittuale tra le protagoniste del programma. L’esperienza televisiva che doveva celebrare la bellezza e la simpatia femminile si sta trasformando, settimana dopo settimana, in un ring emotivo in cui la solidarietà sembra lasciare spazio a giudizi, accuse e incomprensioni. E se da un lato Valeria Marini continua a incarnare il ruolo della diva incompresa, dall’altro le sue colleghe sembrano sempre meno disposte a tollerare comportamenti che giudicano irrispettosi e fuori luogo.