È partito con il botto “Ne Vedremo Delle Belle”, il nuovo show ideato da Carlo Conti, che ha debuttato ieri sera tra prove spettacolari, colpi di scena e la prima polemica della stagione. Le dieci showgirl in gara si sono cimentate in sfide di ogni tipo – dal musical alla gara di canto, dalle interviste al ballo – dimostrando grinta e autoironia. Ma a scaldare gli animi è stata la classifica finale, che ha visto Valeria Marini inaspettatamente nelle retrovie.

A dominare la serata è stata Pamela Prati, che ha conquistato pubblico e giuria con un musical ispirato agli ABBA. Sul podio, insieme a lei, Adriana Volpe, apprezzatissima per l’intervista all’irriverente Massimo Ceccherini, e Laura Freddi, che ha chiuso a pari merito. A sorprendere è stata però la posizione di Valeria Marini, solo settima, e sconfitta anche nella prova di ballo contro Veronica Maya.

“Ecco chi ha vinto”. Ne vedremo delle Belle, l’annuncio di Carlo Conti e Valeria Marini delusa

Non ha preso bene la sua posizione in classifica Valeria Marini, che nel post-puntata non ha nascosto la delusione: “Sono molto delusa, ci sono rimasta davvero male. Ogni volta mi ritrovo a fare la figura di Cenerentola, ma spero ci sia occasione per farmi valere. Se riuscirò a recuperare? Speriamo. Sono felice per Pamela, ma la mia amarezza resta. Ne parlerò meglio domani a Domenica In”. Una dichiarazione che ha subito acceso il dibattito tra fan e telespettatori: semplice sfogo o malumore destinato a crescere?

A contribuire alla classifica della serata sono stati sia i giudici, che potevano assegnare 5 punti a una concorrente a loro scelta, sia le altre showgirl, che esprimevano 1 punto per la performance preferita tra quelle altrui. Un sistema che ha stimolato lo spirito competitivo tra le partecipanti, ma ha anche acceso i primi malcontenti, come nel caso di Marini.

Domani si preannuncia una puntatatona di Domenica In #NeVedremoDelleBelle pic.twitter.com/8iItxQltPe — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) March 22, 2025

Nonostante il momento amaro, la Marini ha spiegato a Fanpage.it le ragioni che l’hanno spinta ad accettare la sfida di questo nuovo format: “Quando ti propongono un progetto nuovo, cerchi sempre di metterci qualcosa di diverso. Io ho voluto portare la mia simpatia, ironia e voglia di mettermi in gioco. A convincermi è stato Carlo Conti, con il suo team che è una garanzia. C’è anche un regista come Pagnussat, una vera eccellenza. Quando mi hanno chiamata, ho detto subito sì, con entusiasmo”.

“Ne Vedremo Delle Belle” si preannuncia uno dei titoli più frizzanti di stagione: una competizione tra icone della tv italiana, chiamate a mettersi in discussione in prove insolite, mostrando lati inediti della loro personalità. E se la prima puntata è indicativa, non mancheranno emozioni, colpi di scena… e scintille. Intanto, i riflettori restano puntati su Valeria Marini: saprà riscattarsi nelle prossime sfide o la delusione prenderà il sopravvento? Di certo, la favola è appena iniziata, e la regina del glitter non ha ancora detto l’ultima parola.