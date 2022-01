“Mi ha minacciata”. Choc al GF Vip, Nathaly Caldonazzo denuncia tutto. E per l’altra è rischio squalifica

C’è tensione nella casa del GF Vip, all’inizio di questo 2022. Dopo le offese definite razziste di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù Selassié, ora è la volta della new-entry Nathaly Caldonazzo. Tutto è scaturito da quelle brutte frasi dell’ex tenore che hanno portato un clima davvero teso all’interno della casa. Come abbiamo gi raccontato, nelle scorse ore, Jessica Selassié ha rivelato a Miriana e Lulù, che Katia Ricciarelli avrebbe minacciato Nathaly Caldonazzo: “L’ha proprio minacciata”.

Poi ancora la Princess: “L’ha guardata (Nathaly Caldonazzo, Ndr) e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, sì la pagherai e stai attenta’. Oh ma che stai a fare pure le minacce?”. A questo punto hanno preso la parola prima Lulù, che si è detta disgustata dall’atteggiamento della cantante lirica: “Che linguaggio orrendo. Ma dove stiamo ragazzi? Che siamo per caso su squadra Anti Mafia?” E anche Miriana Trevisan che ha rincarato la dose tirando in ballo i boss mafiosi: “Cos’è un boss mafioso?”.

Naturalmente, anche se la maggior parte delle persone si schierano in difesa della giovane principessa, in molti non possono non giudicare di estrema gravità anche le ‘risposte’ di queste ultime che hanno definito Katia Ricciarelli una mafiosa. C’è da dire che nelle ultime 24 ore Katia e Nathaly Caldonazzo hanno discusso in più occasioni. Ieri subito dopo aver pranzato Katia – rivolgendosi a Nathaly – è sbottata: “Le cose non sono più come prima”.





E ancora l’ex moglie di Pippo Baudo verso Nathaly Caldonazzo: “Ma tu guarda. Da quando sei arrivata tu qui dentro è nebbia totale. C’è una brutta energia e questa la pagherai, te lo posso mettere io per scritto che la pagherai. La pagherai con quella faccia che ti ritrovi. […] Quella io non la sopporto, proprio mi dà fastidio, fisicamente anche, quando si muovono tutte quelle ossa“.

L’indifferenza di Nathaly mentre la vecchia la insulta.

Io in ginocchio per questa donna 🛐#GFVIP pic.twitter.com/lbe8MrDABs January 4, 2022

Solo a quel punto Nathaly Caldonazzo si è sfogata con le sorelle Selassié e Miriana: “Ma quella non si rende conto che fa una brutta figura? A me è calata proprio, prima avevo grande stima di lei. Che brutto, le piace proprio mettere zizzania. Rovina l’atmosfera perché è un’infelice e tutti dobbiamo essere degli infelici come lei. Invidia gli amori, ieri a Manuel ha detto ‘come fai a stare con quella?’. Lei è invidiosa quando due persone si amano. Che si curi la sua invidia, che bruttezza“.