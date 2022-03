Nathaly Caldonazzo è stata una delle protagoniste della sesta edizione del GF Vip. È entrata a gara in corso, ma ha avuto allo stesso modo la possibilità di farsi conoscere dal pubblico che ne ha apprezzato la sincerità e lo spirito guerriero. Tuttavia soprattutto a causa di alcune frasi da squalifica, più di qualcuno ne ha chiesto l’eliminazione anche se il GF Vip ha deciso che l’attrice doveva restare nella Casa. In una intervista a RTL 102.5 Nathaly Caldonazzo ha fatto un bilancio della sua esperienza.

“Dovevo entrare a settembre nella casa, ma non ci sono riuscita per impegni con mia figlia. Dunque sono stata penalizzata, perché entrando dopo tre mesi, ti ritrovi a combattere contro chi è lì da più tempo”. Nonostante i momenti cupi affrontati senza poter contare su nessuno o quasi al GF Vip, Nathaly Caldonazzo è felice di essersi messa alla prova, dando modo al pubblico di conoscerla meglio.

“È stato un viaggio meraviglioso dentro me stessa. Mi sono messa alla prova in una cosa nuova [Io sono solitaria, ho difficoltà a convivere con altre persone, lì mi sono ammorbidita. Ho guardato come gli altri perdonano soprattutto. La cosa più faticosa è stata fare la doccia, io che sono abbastanza riservata. Lo rifarei facendo cose diverse. Mettendomi meno dalla parte di alcuni concorrenti e poi vedere che scherzavano insieme mi ha dato tanto fastidio”. In Casa Nathaly Caldonazzo ha fatto amicizia con Delia Duran e crede che proprio la modella sudamericana avrebbe dovuto vincere il reality.





“Io preferivo Delia Duran sinceramente. Con Jessica e Davide ho avuto un po’ di discussioni – ha confidato Nathaly Caldonazzo -. Con Davide non mi sono trovata caratterialmente, a lui non piacevano quelli entrati dopo. Jessica? Sicuramente nonostante le divergenze che abbiamo avuto è un esempio per tante ragazze che non credono in loro stesse”.

Nathaly Caldonazzo ha anche rivelato in una precedente intervista a Verissimo di aver perso un amico durante la sua permanenza al GF Vip e lo ha scoperto solo dopo la sua uscita: “Sto facendo un sacco di cose, però quando sono uscita ho scoperto che ho perso uno dei miei migliori amici, a causa del Covid, ho perso un punto di riferimento, è stato davvero difficile per me, non me l’avevano detto quando è successo, quindi per me è stato un duro colpo, penso che non me l’abbiano detto per non compromettere il gioco, non lo so”.