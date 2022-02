Da giorni Nathaly Caldonazzo è nell’occhio del ciclone e nell’ultima diretta del GF Vip 6 è finita di nuovo in nomination. Si è salvata dal televoto con Davide Silvestri e Katia Ricciarelli (è uscita la cantante) ma è rifinita a rischio eliminazione con Antonio Modugno e Miriana Trevisan. Ma è stato proprio al momento delle nomination palesi che dopo tanti detti e non detti è uscita fuori questa presunta frase gravissima della showgirl tanto invocata in settimana.

“È stato detto che Jessica Selassié e Lulù sono protette dagli zingari, perché sono delle zingare”, ha detto Sophie Codegoni in diretta nominando Nathaly Caldonazzo. La frase sarebbe stata sentita e riportata da Alessandro Basciano, ma smentita dalla diretta interessata: “Ho detto questo? Portatemi i video, non credo proprio”.

Nathaly Caldonazzo: “Lunedì mi squalificano”

Nel corso della puntata la produzione ha indagato e poco dopo è stato mostrato un video di Nathaly Caldonazzo dove dice “neanche gli zingari” riferendosi al comportamento delle Selassié. Ma quella non sarebbe la clip incriminata citata da Sophie e Alfonso Signorini ha rimandato il tutto a lunedì: “Non possiamo trovarlo durante la diretta quel video, perché non è stato mandato in onda, lo cerchiamo e lunedì affronteremo il caso”.





Finita la diretta Nathaly Caldonazzo si è confidata con il suo amico Antonio Medugno e, come riporta il sito Biccy, ha ipotizzato cosa succederà lunedì 28 febbraio, durante la prossima puntata del GF Vip 6: “Lunedì tu esci ed io vengo squalificata”, ha detto la showgirl riferendosi al fatto che Antonio è in nomination. Ma lui non è d’accordo.

“Sei in nomination non possono squalificarti – ha risposto Antonio Modugno a Nathaly Caldonazzo – Ed io e Miriana che fine facciamo? Mica annullano il televoto, non possono annullarlo. Sai come andrà? Io uscirò e dopo faranno vedere il tuo video. E potrebbero..”. Non resta che aspettare delucidazioni dal GF Vip 6, dunque la prossima diretta.