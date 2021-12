A Uomini e Donne continua il valzer delle dame. Negli ultimi tempi una delle donne che ha saputo conquistare Maria De Filippi e pubblico è stata sicuramente Isabella Ricci. Si è parlato a lungo dei suoi modi, del suo carattere, del suo charme e della sua classe. Poi si è pure scoperto che da giovane aveva fatto anche la modella. Una bellezza e un fascino che il tempo non pare aver intaccato. Naturalmente anche su di lei sono arrivate, puntuali, alcune critiche. Ma si sa, fa parte del gioco. La fama un prezzo ce l’ha.

Ora, tuttavia, è già tempo di vedere protagonista un’altra dama. Si tratta di Nadia, stupenda 72enne del Trono Over che, ammettiamolo, non sfigura di fronte a donne del calibro di Gemma Galgani o la stessa Isabella Ricci. Bionda, occhi azzurri, un sorriso sincero che incanta. I cavalieri avranno un bel da fare per conquistarla. Andiamo allora a scoprire chi è davvero Nadia, che lavoro fa e altre curiosità sul suo conto.

Molto elegante nei modi e nell’abbigliamento, classe 1949, Nadia è di Bari. In questi giorni sta catturando l’attenzione di tutti anche per l’assenza di Gemma Galgani, in collegamento da casa perché risultata positiva al Covid. Non si conosce la professione di Nadia, né il suo cognome. Pare non avere profilo Instagram. Una cosa, tuttavia, è certa, oltre a Uomini e Donne, Nadia ha ottenuto negli anni diversi ruoli come comparsa sia al cinema che in televisione. I suoi occhi azzurri e la sua chioma bionda sono quindi già stati notati.





Proprio sul confronto con un’altra dama storica, Gemma Galgani, l’opinionista di UeD Tina Cipollari ha lanciato la solita frecciatina. Tina ha notato che Nadia e Gemma hanno la stessa età, ma fisico ‘diverso’. Ovvio il riferimento ai ritocchini ai quali si è sottoposta l’acerrima nemica. Gemma, ormai abituata alle stoccate, di Tina non ha battuto ciglio. Tornando a Nadia un fatto molto importante che ha messo subito in evidenza riguarda il figlio 47enne.

“Prima di amare me – ha chiarito Nadia a Uomini e Donne – un uomo deve amare mio figlio”. La barese ha affermato di aver un ottimo rapporto con il figlio. Anzi, dice che con lui spesso e volentieri è una vera e propria amica. Una confessione accompagnata però dalla chiosa che “bisogna fare anche la mamma”. Sugli uomini Nadia sostiene di essere un’esteta: di loro guarda il comportamento ma anche le scarpe. Fino ad ora è stata colpita positivamente da due cavalieri: ma uno è troppo giovane coi suoi 52 anni, l’altro è Leonardo che esce già con Gemma. Fulmini in vista?