Morte Nadia Cassini, la figlia rompe il silenzio: “La nostra ultima foto insieme”. Chi è Kassandra

La scomparsa di Nadia Cassini, icona della commedia sexy italiana tra gli anni ’70 e ’80, ha lasciato un vuoto nel mondo del cinema e nel cuore di chi l’ha conosciuta. L’attrice si è spenta all’età di 76 anni a Reggio Calabria dopo una lunga malattia. A ricordarla con un commovente messaggio è stata la figlia, Kassandra Voyagis, che ha condiviso su Instagram l’ultima foto scattata insieme a sua madre.

“Riposa in pace, mamma. Il dolore e la tristezza sono insopportabili. Sono qui con te per il tuo ultimo viaggio, la nostra ultima foto insieme questa estate. 18 marzo 2025, Reggio Calabria”, ha scritto Kassandra nel post, accompagnato da un’immagine che le ritrae al ristorante in una sera d’estate. Un ricordo dolce e struggente, che testimonia il profondo legame tra madre e figlia.





Morte, Nadia Cassini: la figlia Kassandra Voyagis le dice addio

Kassandra Voyagis è l’unica figlia dell’attrice, nata dalla relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis. Crescendo, ha seguito le orme della madre, intraprendendo una carriera nel mondo del cinema. Il suo nome compare nei cast di film come Velvet Buzzsaw (2019), Mamma Mia! Ci risiamo (2018) e Attack of the Killer Donuts (2016), dimostrando di aver ereditato la passione artistica della madre.

La notizia della morte di Nadia Cassini è stata resa pubblica questa mattina, suscitando profonda commozione nel mondo dello spettacolo. Tra i primi a ricordarla pubblicamente c’è stato Lino Banfi, che con lei ha condiviso il set di numerose pellicole cult. Ai microfoni di Fanpage.it, l’attore pugliese ha espresso il suo dolore: “Ci sono rimasto malissimo. A una certa età si sentono spesso notizie di amici che se ne vanno, ma questa mi ha toccato davvero molto. Eravamo rimasti molto legati. Era una bravissima persona, con una grande bontà e disponibilità. Ho ricordi bellissimi con lei, abbiamo fatto cinque o sei film insieme davvero fantastici”.

Con la sua bellezza magnetica e il suo carisma, Nadia Cassini ha segnato un’epoca del cinema italiano. Il suo ricordo continuerà a vivere non solo nei film che l’hanno resa celebre, ma anche nell’amore di sua figlia e nell’affetto di tutti coloro che l’hanno amata sul grande schermo.