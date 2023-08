Siamo ormai quasi alla vigilia dell’inizio del nuovo Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino e c’è grande attesa per capire cosa accadrà nella sfida con La vita in diretta di Alberto Matano. Quest’ultimo non ha avuto grosse difficoltà a superare la concorrenza di Barbara D’Urso nella scorsa stagione, ma ora Mediaset è determinata a fare molto meglio e a rendere la vita più difficile a Rai1. Per questa ragione sono stati ufficializzati degli interventi per sostenere la conduttrice.

A Pomeriggio Cinque Myrta Merlino avrà un compito decisamente diverso rispetto a Carmelita, infatti si punterà maggiormente sulla cronaca prendendo spunto in un certo senso da La vita in diretta. Quindi, si tratterà di una competizione alla pari e sarà il pubblico a stabilire chi sarà più bravo nel dare informazioni. L’emittente di Pier Silvio Berlusconi sta provando in tutti i modi a mettere Myrta nelle condizioni migliori per lavorare e sono state svelate alcune novità.

Pomeriggio Cinque, cosa farà Myrta Merlino per battere La vita in diretta

Ovviamente il primo canale della tv pubblica italiana è pronto dal canto suo a confermare gli ottimi risultati dei mesi scorsi, ma stavolta avrà di fronte una trasmissione completamente rinnovata. Su Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino ci sono aspettative alte e La vita in diretta dovrà fare ancora meglio, se vorrà confermarsi leader di quella fascia oraria. Ma scopriamo insieme cosa è stato deciso e soprattutto quando inizierà il programma di Canale 5.

Come scritto dal sito Biccy, Myrta condurrà la prima puntata lunedì 4 settembre, sette giorni prima del suo avversario Matano, che invece tornerà a fare compagnia al suo pubblico l’11 settembre. Ma Mediaset l’ha agevolata anche su altro, infatti è variato pure l’orario di inizio della trasmissione: start previsto alle ore 16.55 rispetto alle 17.25 di Barbara D’Urso e alle 17.05 di Alberto. Inoltre, a spingere gli ascolti ci penserà anche una soap opera molto seguita dai telespettatori.

Su X, ex Twitter, l’account Boomerissima ha infatti rivelato, prendendo spunto da DavideMaggio: “Pomeriggio Cinque dal 4 settembre alle 16.55 (col traino di 2 puntate de La Promessa). My Home My Destiny saluterà i telespettatori di Canale 5 sabato 2 settembre”.