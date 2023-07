Una notizia inaspettata sta riguardando Myrta Merlino, pronta a partire dopo l’estate con la sua nuova esperienza tv a Pomeriggio Cinque. Mediaset ha deciso infatti di puntare fortemente su di lei per sostituire Barbara D’Urso e l’emittente di Pier Silvio Berlusconi sembra abbia già preso una decisione significativa, che sembra essere un guanto di sfida alla Rai. Ricordiamo che lei si troverà come concorrenza La vita in diretta di Alberto Matano.

E per questa ragione il Biscione avrebbe optato per qualcosa di inatteso, con Myrta Merlino che ovviamente accetterebbe ben volentieri questa richiesta. C’è grande curiosità su Pomeriggio Cinque, che in questa nuova versione si concentrerà in modo molto forte sulla cronaca, lasciando da parte il cosiddetto trash. Accusa che comunque Barbara D’Urso ha rispedito al mittente nei giorni scorsi. E a proposito di Carmelita, non si sa ancora cosa le riserverà il futuro.

Leggi anche: “Danno a lui il suo posto a La7”. Myrta Merlino, la bomba dopo il trasloco a Mediaset





Myrta Merlino, la decisione su Pomeriggio Cinque di Mediaset

Ad anticipare questa notizia su Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque è stato il sito Dagospia, che ha anche specificato le motivazioni della scelta operata da Mediaset. Possiamo subito dirvi che sarebbe stata disposta una partenza prima del previsto del programma, infatti l’inizio dello stesso non dovrebbe coincidere con La vita in diretta. E c’è un motivo ben preciso e studiato da parte di Pier Silvio dietro questa ipotesi, diventata sempre più concreta.

Il portale Dagospia ha quindi annunciato sulla trasmissione di Merlino: “Gira voce che il contenitore pomeridiano di Canale 5 possa debuttare già lunedì 4 settembre. Con questa mossa cercano di provare a fidelizzare, giocando d’anticipo sul competitor La vita in diretta con Alberto Matano, il cui ritorno è previsto per l’11 settembre“. Staremo a vedere se davvero Myrta ricomincerà a lavorare già nella prima settimana di settembre.

E sempre Dagospia ha rivelato che Mediaset starebbe ipotizzando la prosecuzione del programma Morning News, condotto da Simona Branchetti, anche oltre il dovuto. Quindi, durerebbe un paio di settimane in più facendo slittare Mattino Cinque di Federica Panicucci e Francesco Vecchi.