Immaginate il mondo senza Morgan. Dite la verità, stareste meglio o peggio? Il cantautore, musicista e artista che ha fondato i Bluevertigo e ha fatto cantare tanti italiani con i suoi pezzi mai banali, ha recentemente svelato un altro aspetto della sua complessa personalità. Già noto non solo per le sue indubbie abilità con voce e diversi strumenti – suona pianoforte, basso, chitarra, ukulele, sintetizzatore, clavicembalo e stilofono, non contemporaneamente però – a Ballando con le Stelle il suo comportamento ha stupito.

I suoi attacchi, le sue arrabbiature, le discussioni e i litigi con Selvaggia Lucarelli in primis ma non solo, hanno attirato forse più delle sue performance come ballerino. Le ultime parole, poco gentili, nei confronti di Selvaggia e Guillermo Mariotto, giudici del programma, sono state queste: “Ho fatto tanti esami nella mia vita, al conservatorio e altrove. Due giudici come voi da altre parti sarebbero stati subito licenziati. Perché non siete competenti della materia”.

“A volte la follia sembra l’unica via per la felicità” canta proprio Morgan, ma forse a volte i suoi messaggi non arrivano come lui vorrebbe. In ogni caso proprio nel pomeriggio di lunedì 20 dicembre Morgan è stato ospite di “Oggi è un altro giorno” e Serena Bortone gli ha rivolto diverse domande. Come questa: “Mi dai un bilancio di questi tre mesi? Vorrei capire se sei cambiato in meglio o in peggio?”. “Sicuramente in postura” è la sagace risposta dell’artista.





Nello studio ci sono anche Memo Remigi, Gilles Rocca e ai lati di Morgan Pasquale Di Simone e Paolo Belli. Tra risate, ammiccamenti e arriva il momento delle domande che vanno più in profondità, che scavano. Serena Bortone, prendendo spunto dai botta e risposta tra il cantautore e i giudici di “Ballando con le Stelle” gli chiede: “Tutte queste polemiche le fai per lo show? Perché ti fai ferire dagli altri? È una domanda seria” sottolinea la conduttrice”.

“E la risposta lo è ancora di più – ribatte Morgan, che spiega – Perché sto sul piano della verità, è una cosa difficile da far comprendere. Perché è giusto che mi ferisca qualcosa che è contro di me, è giusto che mi faccia contento qualcosa che è a mio favore. Perché stupirsi?”. A questo punto interviene Simone Di Pasquale: “Io l’ho conosciuto in questa esperienza. Marco è un nervo scoperto e quindi dove vai a toccare a toccare non ha filtri”. A questo punto Morgan riprende il discorso: “Cosa c’è di strano? Sono una persona come tante altre. Persone delicate, vulnerabili, persone che se gli fai una domanda ti rispondono veramente, sono persone che non ti prendono in giro”. Beh, che altro aggiungere? Morgan è così, prendere o lasciare…