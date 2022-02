Immancabile come il “cacio sui maccheroni”. Parliamo di Morgan che, escluso in maniera schietta e diretta da Amadeus al Festival di Sanremo 2022, cerca di sfogarsi sui social. Vuole far credere a tutti che si tratti dell’edizione peggiore di sempre questa. Alla fine però, Marco Castoldi (questo il suo nome all’anagrafe), non fa altro che mostrarsi per quello che è. Alla fine poi, in fondo, in molti si aspettavano una presa di posizione dura nei confronti di questo Festival da parte del cantante milanese.

Tutto è riconducibile al rifiuto di Amadeus per tutte e 5 le canzoni proposte dall’ex frontman dei Bluvertigo. Proprio a riguardo il direttore artistico di Sanremo 2022 ha detto: “Sì ho letto quello che dice di me. Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. ha dichiarato Amadeus nel dicembre 2020 – A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente.

Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti”. Ma cosa è successo durante la prima puntata del Festival? Morgan infatti, sin dai primi minuti, ha commentato ogni istante di Sanremo 2022. Prima di farlo però ha pubblicato una storia in cui ha promesso che prima di passare a miglior vita farà il direttore artistico del Festival di Sanremo.





Fin qui nulla di strano, ma il cantante ha anche aggiunto che quando sarà al posto di Amadeus, sarà come la liberazione da una tirannia. Morgan ha scritto bianco su nero: “Prima di morire curerò un’edizione del Festival di Sanremo come direttore artistico e quando succederà non solo si avrà la stessa sensazione di liberazione da una dominazione tirannica ma, e non ci si potrà quasi credere, tornerà la musica in questa povera patria”.

Entrando nel vivo, Morgan ha salvato soltanto un brano: Domenica, di Achille Lauro: “Elegante Achille Lauro, il pezzo non assomiglia a Rolls Royce, questa canzone è veramente bella! Il brano di Noemi lo userei per Lampadino e Caramella“. Poi il colpo di scena dopo tante offese a conduttori, canzoni e organizzazione: l’account lo banna, insomma lo blocca. Immediata la reazione di Morgan che dice: “Cani! Mi girano i co*i pesantemente, mi hanno bannato, chi l’ha fatto?!”. Pover’uomo.