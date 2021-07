Gioia immensa per la vip della televisione, che ha potuto vivere uno dei momenti più emozionanti della sua vita. La sua adorata figlia Gaia ha infatti ottenuto la laurea in Giurisprudenza e con il massimo dei voti. Come ha infatti scritto lei stessa sul suo profilo Instagram, dove ha anche pubblicato diverse foto della giovane in sua compagnia e non solo, è riuscita ad ottenere 110 e lode ed una menzione speciale da parte dell’università ‘Luiss’. Un traguardo decisamente straordinario, raggiunto meritatamente.

La donna ha scritto sul noto social network: “L’emozione non ha voce Gaia, neo dottoressa in Giurisprudenza alla Luiss e lode + menzione speciale. Gaia sei grandissima. E l’arcobaleno è con noi”. E poi ancora: “33 anni fa mi laureavo alla Sapienza di Roma, ma non ero così emozionata come lo sono adesso per la laurea di mia figlia. Mi ha reso la madre più felice del mondo e adesso Gaia ad maiora perché la vita è tua”. I post sono arrivati uno dietro l’altro, a testimonianza del suo entusiasmo alle stelle.

La ragazza ha soltanto 23 anni, ma ha già realizzato uno degli obiettivi più ambiziosi. Dopo essersi laureata, la figlia vip ha festeggiato insieme alla madre al ‘Parco dei Principi Grand Hotel & Spa’. Il menu scelto è stato di pesce e poi a mezzanotte spazio alla torta e al brindisi per festeggiare ancora la laurea. Era presente anche la nonna della giovane, entusiasta per l’occasione. Un momento dunque indimenticabile per tutti e anche i fan della conduttrice televisiva l’hanno inondata di complimenti per l’avvenimento.





A conseguire la laurea in Giurisprudenza è stata la figlia di Monica Setta di ‘UnoMattina in famiglia’. La presentatrice Rai, nel commentare l’istantanea insieme alla 23enne e alla mamma, ha postato: “La forza delle donne. Gaia, dottoressa in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la medaglia festeggia con la mamma e la nonna Liliam perché le donne sono il vero motore del mondo”. E poi: “Non è solo orgoglio materno, è fiducia nelle generazioni del futuro, grazie di cuore a tutti per i vostri auguri”, ha aggiunto Monica Setta.

