“Sì, stiamo insieme”. Monica Setta non può più nasconderlo: con lui è amore vero dopo anni difficili e tristi

Un annuncio che sicuro farà piacere ai fan di Monica Setta. A darlo è la stessa conduttrice. Lo ha confessato al settimanale Chi, la rivista di Alfonso Signorini. “Ero certa che non avrei mai più pronunciato certe frasi, invece nel giro di due mesi, mi sono trovata a dedicare a un uomo le parole più belle di Gabriel Garcia Marquez: “Ti amo non per chi sei, ma per chi sono quando sto con te”. Sono innamorata e anche se finisse domani sono grata perché ho sentito la vita tornare in me dopo aver passato anni molto difficili e tristi”.



Un anno da ricordare per Monica Setta che insieme all’amore può festeggiare per tanti successi personali e lavorativi. La figlia Gaia si è laureata a pieni voti in Giurisprudenza e ha iniziato il praticantato da avvocato. Da non dimenticare, poi, che nell’ultimo anno la Setta ha scritto due libri: Il Presidente-La nuova Italia di Draghi e Quadrare i conti.



Sull’identità del compagno Monica Setta per ora non dice nulla. Si è limitata a dire che il suo nuovo compagno è un uomo più grande, estraneo all’ambiente dello spettacolo, incontrato per puro caso a un convegno del ministero del Tesoro. Insomma, galeotto ancora una volta fu il lavoro. Lavoro che darà ancora tante soddisfazioni a Monica.







Tra i tanti successi di Monica Setta anche il libro intitolato ‘Volevo fare la giornalista’ e in uscita per la fine del 2021. “Mi hanno chiesto, mi sono chiesta anche io più volte se avessi fatto bene a perorare, nel mio piccolo, da giornalista e da telespettatrice la “causa” di Tiberio Timperi. Causa che la ex direttrice di Rai 1 Teresa de Santis non avrebbe voluto a Unomattina in famiglia nella stagione 2019/2020”.



“Lui era ridurre da La vita in diretta e la De Santis lo aveva lasciato volentieri a casa. Lo sosteneva Guardì. Ma una tosta come Teresa si era presa l’ultima parola. Prima di decidere mi chiese che cosa ne pensassi ed io caldeggiai la sua presenza. Non lo conoscevo se non di vista, ma televisivomente lo avevo sempre apprezzato ed ero sicura che insieme a me avrebbe formato una splendida coppia tv. È andata proprio così. I numeri ci hanno dato ragione e anche se i rapporti personali non sono mai sbocciati, anzi sono stati assai difficili, non me ne sono mai pentita”.