Monia La Ferrera è una nuova concorrente del Grande Fratello. Nella puntata andata in onda il 4 dicembre, nella casa più spiata d’Italia altri due inquilini hanno fatto il loro ingresso: si tratta di Monia La Ferrara e del modello Federico Massaro, noto grazie alle collaborazioni con il la casa di moda italiana Dolce&Gabbana. I due concorrenti hanno rimpiazzato gli inquilini usciti nelle ultime settimane, ma in particolare l’uscita inaspettata Alex Schwazer, che ha deciso di abbandonare il programma per tornare dalla sua famiglia.

Monia La Ferrera ha mandato un video di candidatura e ovviamente i produttori del Grande Fratello non si sono fatti sfuggire l’occasione di averla in casa. “Non sto capendo niente, non ho dormito stanotte. – ha detto la nuova inquilina – Con Massimiliano Varrese ci siamo lasciati in rapporti buoni, ci siamo incontrati in aeroporto, ci è stato uno sciopero e lui mi ha fermato chiedendo una informazione e da lì ci siamo scambiati il numero, una cena, la seconda cena, ecc”.

Monia La Ferrera, ex fidanzata dell’attore Massimiliano Varrese, è entra nella Casa del Grande Fratello durante la puntata in onda lunedì 4 dicembre in prima serata su Canale 5. In passato i due hanno avuto una relazione di otto mesi ed è stato amore a prima vista. Si sono incontrati in aeroporto durante uno sciopero a Roma e hanno anche convissuto. L’attore, incredulo alla vista dell’ex, è stato il primo ad accogliere la nuova concorrente del Grande Fratello.

“Sono emozionatissima, ci è voluto il Grande Fratello e il destino per farci incontrare nuovamente dopo 15 anni – ha detto Monia La Ferrera rivolgendosi al suo ex fidanzato – Però in questi 15 anni abbiamo vissuto cinquanta vite, siamo diventati grandi, genitori, abbiamo comportamenti diversi e siamo persone migliori. Ti vedo e sono orgogliosa di te”.

Max :" È tutto molto strano ! Monia è una donna con valori "

Monia a :" Massi mi ha insegnato tante cose ed è un grande uomo "

E se una ex ti dice queste cose sei stato e sei davvero una bella persona ❤️ #grandefratello #maxers pic.twitter.com/Og2g7xOQt2 — Alle (@LivCleoliv24) December 4, 2023

“Sei sempre uguale, sempre bellissima”, ha detto Massimiliano Varrese, ricordando di non vedere Monia dal 2009. “Ci siamo lasciati tanti anni fa, ero in un periodo buio in cui volevo restare un po’ da solo. All’epoca era piccola, ma con bei valori, a tal punto che l’ho seguita e so che ha avuto una bellissima famiglia”. “Massimiliano mi ha insegnato tante cose che conservo ancora”, ha risposto Monia La Ferrera, che in passato ha avuto una relazione con il calciatore polacco Błażej Augustyn, dal quale ha avuto due figlie: Nicole e Sophia. Monia La Ferrera è nata a Catania nel 1988 ed è una assistente di volo. È alta circa un metro e settanta per un peso di circa sessanta di chili.