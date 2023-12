Sono tanti sul web che tifano ancora per i Perletti, ovvero Mirko Brunetti e Perla Vatiero, gli ex fidanzati dell’ultima edizione di Temptation Island. Come ormai è noto, alla fine del viaggio nei sentimenti i due si sono lasciati, Mirko ha intrapreso una relazione con la single Greta Rossetti mentre Perla ha avuto un flirt con il tentatore Igor. A ottobre, dopo le voci di crisi tra Brunetti e la Rossetti, il giovane è entrato nella casa del Grande Fratello.

Vista la possibilità di alzare gli ascolti e creare dinamiche, gli autori del Grande Fratello hanno chiamato a corte anche Perla Vatiero, risultata una delle concorrenti più amate di questa edizione, e Greta Rossetti, scatenando un grande interesse da parte del pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Perla scrive una lettera a Mirko

Prima dell’ingresso di Greta, sembrava che tra Mirko e Perla le cose potessero risolversi, ma l’arrivo dell’altra ex ha scombussolato tutte le certezze dei Perletti, la fandom che tifa per il ritorno di fiamma tra Mirko e Perla. Con un colpo di scena clamoroso, due settimane fa Mirko è stato eliminato al televoto e in più occasioni ha confermato che ormai tra lui e Perla c’è solo stima e affetto, ma l’amore è ormai acqua passata.

Nonostante le parole di Mirko, in queste ore Perla si è ritrovata da sola in camera a scrivere una lettera per il suo ex fidanzato. “Ciao Mirko, non posso immaginare cosa stai passando, o forse sì, motivo per cui ti sto scrivendo. Voglio che in un modo o nell’altro tu mi senta accanto a te. Spesso mi capita di fermarmi a pensare e ti giuro che la tua assenza qui la sentiamo tutti, ma soprattutto io. So chi sei e quanto ancora avresti potuto dare per farti conoscere e far vedere a tutti l’uomo magnifico che sei. Sono certa che questo è arrivato perché sei nel cuore di ogni persona che ti vive”.

“Sto mettendo da parte l’orgoglio e le delusioni che ho dentro perché ci tenevo a farti sentire la mia vicinanza oggi. Ti auguro buon Natale e auguro a noi tutto l’amore che abbiamo e la serenità che spero possiamo ritrovare insieme. Mi manchi e vedrai che ogni cosa andrà al posto giusto. Insieme è più facile”.