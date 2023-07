Dopo 5 anni insieme Perla e Mirko si sono lasciati. I due concorrenti di questa edizione di Temptation Island hanno lasciato il villaggio durante l’ottava puntata andata in onda lunedì in prima serata su Canale 5. La coppia aveva deciso di partecipare al reality delle tentazioni per mettere alla prova il loro amore, diventato monotono e spento a detta della fidanzata Perla, che per amore si era trasferita a Rieti, città natale di Mirko.

Il viaggio nei sentimenti di Perla e Mirko ha appassionato i telespettatori di Temptation Island, che in questa edizione ha avuto l’apice del trash grazie alla coppia formata da Gabriela e Giuseppe, i primi a lasciare il villaggio di Is Morus, il resort sardo in cui vengono registrate le puntate della trasmissione condotta da Filippo Bisciglia.

Temptation Island, Mirko esce con la single Greta

Fin dai primi momenti nel villaggio delle fidanzate Perla ha parlato del suo rapporto e non ci è andata leggera nel commentare il comportamento, anche intimo, del suo fidanzato Mirko. “È diventata una cosa apatica, cioè lui è diventato apatico. Per me è noioso se non prende l’iniziativa”, ha confidato la giovane in una chiacchierata con le altre fidanzate e alcuni tentatori.

E a proposito di tentatori, dopo l’ultimo falò di confronto, quello finale, Perla e Mirko si sono lasciati e sono usciti entrambi con i rispettivi tentatori: Igor e Greta. Durante l’ultima puntata Mirko ha potuto guardare il video in cui Perla dorme a letto con Igor, cosa che ovviamente ha fatto scattare la richiesta del falò immediato. Come detto, i due hanno deciso di lasciarsi e di incontrare i rispettivi tentatori. Perla è uscita insieme a Igor (pare che i due stiano ancora insieme) e Mirko ha lasciato il villaggio con Greta.

Dopo il falò Mirko ha chiesto di incontrare Greta. “Come è andata? Sto qua, quindi è andata come doveva andare. Nel modo più giusto. Mi dispiace, però era giusto così. Sono consapevole di quello che ho fatto. Ti ho detto grazie? Se tu vuoi io resto qua”, ha detto Mirko alla single Greta, che lo abbraccia e gli dice che è una persona speciale. I due hanno deciso di conoscersi lontano dalle telecamere.