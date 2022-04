“Io e Biagio…”. Miriana Trevisan, nuovo retroscena sulla storia al GF Vip: “Perché l’ho fatto”

Al GF Vip 6 sono state diverse le storie d’amore. Alcune, diciamo, parecchio ‘romanzate’ come il flirt/relazione artistica tra Alex Belli e Soleil. Un rapporto sul quale poi è calata la mannaia di una certa Delia Duran… E che dire di quella tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo che, a dispetto dei più cinici, sembra durare anche fuori dal reality di Alfonso Signorini. Ma anche l’amicizia – i Jerù sono convinti più di un’amicizia – tra Jessica e Barù.

E poi ci sono stati loro. Miriana Trevisan, l’ex Non è la Rai e showgirl molto nota nel pamorama italico, e Biagio D’Anelli. L’esperto di gossip che, nonostante avesse già una fidanzata fuori che l’aspettava, si è invaghito di quegli occhi da cerbiatto e fisico da urlo. Che, diciamolo, per una donna non più ragazzina sono armi parecchio intriganti. E infatti Biagio si è intrigato. Ma, fino a che punto? Beh, sulla questione è intervenuta la diretta interessata da Silvia Toffanin a Verissimo.





“In questo momento – le parole dell’ex gieffina – spero di tornare in trasmissione a dire di essere fidanzata. Sono single. Dovrò trovare un po’ di tempo per conoscere qualcuno, ma purtroppo adesso ne ho molto poco”. Dunque la storia con Biagio D’Anelli è finita, come d’altronde era parso evidente viste le frecciate che i due si sono lanciati subito dopo il Grande Fratello Vip.

Per quanto riguarda quello che è accaduto dentro il reality di Signorini Miriana Trevisan ha dichiarato: “Sono una persona che pensa che bisogna vivere la vita intensamente. Stavo morendo questa estate e quindi adesso vivo la vita più intensamente. Certo in quel contesto ci si lancia più facilmente: avevo più bisogno di affetto”. Poi a Manila Nazzaro lì con lei ha chiesto: “Chi mi presenti?”.

Anche se non è arrivato l’amore per Miriana Trevisan l’esperienza nel GF Vip è stata importante dal punto di vista dei sentimenti. Su di lei sentite cosa ha detto Manila Nazzaro: “C’è stato un momento che nella casa ho perso la voglia di credere nella sorellanza, Miriana mi ha fatto ricredere in quella solidarietà che in realtà esiste, basta volerlo e crederci e quando la si trova è bellissimo perché avere un’amica non è trovare un tesoro ma di più!”.

Biagio D’Anelli accusa Miriana Trevisan dopo il GF Vip: “Ho le prove che ha mentito”