Torna lo scontro tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli al GF Vip. Dopo un periodo di calma e distensione, ora l’ex di Non è la Rai è tornata all’attacco. Come ricorderete, all’inizio le due gieffine andavano d’accordo, ma poi qualcosa si è rotto. È successo quando la cantante lirica ha iniziato ad usare parole pesanti per criticare il suo rapporto con Nicola Pisu, Miriana è sbottata facendo andare su tutte le furie la Ricciarelli. Poi la pace: le due, dopo aver litigato più volte, in questo periodo si sono concesse una tregua.

Ma cosa succederebbe se Alfonso Signorini facesse vedere cosa dice di lei Miriana Trevisan? Per chi non lo sapesse, la bella Miriana, nelle ore precedenti si è divertita a fare i tarocchi (utilizzando le carte del Mercante in Fiera) a Davide Silvestri e Jessica Selassié e alzando la prima carta ha detto: “C’è un’anziana qui dentro che rompe spesso le balle e come se le rompe [ride] però almeno ci insegna tante cose“.

A quel punto Davide e Jessica si sono scambiati uno sguardo di terrore, probabilmente pensando a come reagirà Katia se verrà a scoprire questa battuta. Sembrerà tutto divertente e leggero, ma ricordiamoci che la Ricciarelli ha fatto un putiferio per un “vecchietta” detto da Barù e Davide.





A quel punto Miriana Trevisan prova a giustificare la sua battuta: “Mi ha mancato di rispetto in più occasioni. In questi mesi mi ha detto di tutto e non si è mai pentita. – ha detto la Trevisan tre settimane fa – Io l’ho sempre perdonata nonostante tutto. Mi ha anche dato della poco di buono vi rendete conto? Come se non bastasse mi ha offesa come madre più volte, io a casa ho un figlio che guarda”.

"C'è in ANZIANA qui dentro che rompe spesso le palle…" HAHAHAHHAHA AIUTOOOO AIUTATEMII #MirianaTrevisan #GFvip

“Più volte mi ha chiamata ‘Santa Maria Goretti’, ‘traditrice’, ‘bugiarda’, ha detto che voleva tirarmi una scarpa, sono cose forti e che ha detto con tanta facilità”. Ora non ci resta di capire se Alfonso Signorini farà ‘scannare’ in diretta Miriana Trevisan e la Ricciarelli. Perché la verità è che potrebbe succedere di tutto, dopo. Staremo a vedere.