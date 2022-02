Lunedì 31 gennaio Miriana Trevisan ha ricevuto una bellissima sorpresa al GF Vip 6. Nella casa ha fatto il suo ingresso Biagio D’Anelli, che ha avuto la possibilità di trascorrere la notte con lei nella romantica Love Boat. Sia lei che l’ex gieffino non hanno mai nascosto di provare dei forti sentimenti l’uno per l’altro e allora la redazione ha voluto fare loro un bellissimo regalo.

“Questa è la seconda rosa che voglio regalarti, sono entrato in questa casa e ho fatto l’errore più grande, ovvero trarre delle conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal decimo giorno mi ha fregato. L’amore ha tante sfaccettature, c’è l’amore libero ma sono tradizionalista e voglio solo te”, ha rivelato Biagio a un’emozionata Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan piange al GF Vip: le lacrime dopo l’incontro con Biagio D’Anelli

I due hanno trascorso la notte in Love Boat tra chiacchiere, coccole e confessioni e proprio una confessione di Biagio D’Anelli ha turbato la concorrente del Grande Fratello Vip che in queste ore è crollata in lacrime durante un confessionale con gli autori del reality show.





“In quella camera lunedì notte c’era una sorta di guerra interiore. – ha detto Miriana Trevisan – Della serie ‘io scappo, che chi scappa prima vince’. Troppo forte questa volta quello che è successo. Sono tanto spaventata lo ammetto. Ho una paura mia da tanti anni, se c’è amore vero io tento ad impaurirmi non posso farci nulla è così sempre. Non riesco nemmeno a parlare. Io non voglio soffrire, non voglio soffrire più. Poi ci sono tante cose che mi confondono. Adesso devo riflettere su tanti punti”.

Miriana: “mi ha detto che lui vuole un figlio ma io non posso averlo, come faccio a mettermi da parte e scappare?” 💔 #GFVIP #miriangels February 3, 2022

“Il fatto è che gli voglio tanto bene, lo amo veramente. Voglio che lui sia felice e abbia ciò che desidera, che si faccia la sua famiglia. Io non posso fare un’altra famiglia, a parte l’età non posso avere un altro figlio. Lui mi ha confessato che vuole un figlio. – ha detto in lacrime la concorrente del GF Vip – E quindi io amando una persona riesco a mettermi da parte. Come faccio a scappare pubblicamente? Che devo fare? Cosa faccio adesso? Ho paura non c’è verso”.