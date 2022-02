Notte movimentata al GF Vip 6 e non solo per colpa di Miriana Trevisan. Le sorelle Selassié hanno avuto una forte discussione in camera: Lulù ha trovato Jessica addormentata tra le braccia di Barù nel letto in cui lei passava le notti con Manuel Bortuzzo ed è andata su tutte le furie. Dopo che era stata lei stessa a dar loro il permesso di dormire in quel letto, nel cuore della notte ha svegliato la sorella e attaccato.

“Cosa stai facendo? Jessica tu non sei normale, questo era il mio letto con Manu. Sei pazza”. Nel frattempo Barù ha tolto il disturbo e a nulla sono valse le suppliche di Lulù che, pentita, ha provato a convincerlo a tornare da Jessica. Intorno alle 4.30, poi, non riuscendo a prendere sonno, la princess è stata convocata in confessionale dagli autori del GF Vip.

Miriana Trevisan spaventa tutti di notte

Poi il mistero Nathaly Caldonazzo. Nella stesa notte, Lulù ha cominciato a vociferare con Miriana Trevisan e poi con Sophie Codegoni e Alessandro Basciano riguardo un ‘grave gesto’ che avrebbe commesso la showgirl. Ma si è capito ben poco perché la regia ha subito tolto l’audio e diretto le telecamere altrove.





I concorrenti del GF Vip 6 si sono più volte sussurrati qualcosa all’orecchio ma fuori dalla Casa non è emerso questo misterioso gesto. L’apice è stato però raggiunto quando, sempre nel cuore della notte, Miriana Trevisan ha iniziato a parlare. Dal nulla, come riporta il sito Funweek, mentre erano tutti a letto ma svegli, ha cominciato a parlare con qualcuno.

“Piacere spirito, ora ciao. Vai, pace…”, ha cominciato a dire l’ex Non è la Rai. Sophie Codegoni, turbata, le ha chiesto con chi stesse parlando e lei a quel punto l’ha sconvolta: “Con quello spirito! Non lo vedi? Lo hai visto? Qua… guarda? È un’entità, c’è un entità. Fai attenzione”. “Ma cosa? Ma che entità?”, ha concluso l’ex UeD, ormai spaventata. Il pubblico social, nemmeno a dirlo, ha commentato subito la situazione.