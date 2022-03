Al GF Vip 6 un televoto importante: nella nuova puntata, la terzultima di questa lunghissima edizione, rischiano di uscire Davide Silvestri, Miriana Trevisan e Jessica Selassié. Sono tutti e tre dentro la Casa dall’inizio, dunque da settembre scorso, e solo il pubblico deciderà chi eliminare a un passo dalla finale. Nelle ultime ore l’attore si è ritrovato a chiacchierare con la princess e ha fatto un suo pronostico sull’eliminato della serata di lunedì 7 marzo 2022.

“Io sono abituato come quando facevo l’attore ad essere sempre in attesa. Questa roba qua l’ho vissuta per 20 anni. A volte mi snerva, a volte mi piace. Pensa a fare una vita in nomination! Hai visto che quando entro in nomination mi esalto? Come l’altro giorno al televoto flash, perché la speranza di passarlo ti tiene vivo… poi però se cominci a prendere 2-3 bastonate ed inizi ad andare in depressione, oppure decidi di abbandonare”.

Miriana Trevisan, il “video incriminato” prima della puntata

Non è finita qui perché sempre Davide Silvestri, che come detto si scontrerà con Miriana Trevisan e la sorella di Lulù Selassié, si è detto convinto di essere lui a dover abbandonare il reality di Canale 5: “Questa volta mi vedo già fuori. Mi sto preparando a non rimanerci troppo male, voglio uscire con il sorriso”, ha confidato sempre alla princess.





È ovvio che il televoto di lunedì sera sia al centro delle conversazioni della Casa, soprattutto adesso che mancano poche ore al collegamento in diretta con lo studio di Alfonso Signorini. E se Jessica Selassié è sembrata poco interessata alla cosa almeno nella chiacchierata con Davide, Miriana Trevisan è di tutt’altro avviso dell’attore di Vivere.

MIRIANA “ dovessi uscire da questa nomination , ma non credo perché c’è una din.. vabbè “ l’hanno informata pure stavolta anche stavolta sarà protetta e se non esce è la conferma che è protetta e che vincerà lei il programma 👂 #gfvip #solearmy #solphie #jeru #jessvip #basciagoni pic.twitter.com/tzCjOQh0iv March 6, 2022

Parlando con Manila Nazzaro, ha fatto intendere di avere le idee chiare sulla sua possibilità di rimanere nella Casa del GF Vip 6 ancora per qualche giorno. “Dovessi uscire da questa nomination, non lo so… Ma non credo perché c’è una dina… Vabbè! Io so cosa dirò…”, ha detto Miriana Trevisan fermandosi all’ultimo secondo mentre stava per dire la parola “dinamica”. Per questo motivo il video sui social è subito rimbalzato ovunque: c’è chi crede che sia la prova che sia protetta al GF Vip.