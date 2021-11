Niente da fare per Nicola Pisu e Miriana Trevisan. È proprio quest’ultima a mettere un punto alla relazione nata tra i due in questi ultime settimane. L’ex volto di Non è la Rai ha infatti deciso di troncare qualsiasi speranza del figlio della Mirigliani dopo il duro scontro degli ultimi giorni. Nella serata dell’11 novembre Miriana si è sfogata con le coinquiline dicendo che non farebbe mai avvicinare uno come Nicola a suo figlio. Nelle ultime 24 ore le cose sono un po’ cambiate e i due si sono riavvicinati.

Tuttavia Miriana Trevisan ha spiegato a Nicola che non intende andare oltre l’amicizia, almeno nella casa del GF Vip. L’ex di Pago ha detto: “Io ti ho trattato da uomo. Sicuramente adesso vedo che hai ancora qualcosa che non va, nel senso che non ci capiamo. Hai avuto per due o tre volte delle brutte reazioni con me. Non voglio questi problemi nella mia vita sentimentale, se ci dovesse essere. Sono stati momenti di rabbia troppo forti. Me ne hai fatte di tutti i colori, io ero spaventata. Ti ho sempre detto che ero attratta, ma basta così”.

“Io vengo da un periodo in cui ne avevo bisogno, ma posso anche farne a meno. Quindi non pensiamo a quello che potrebbe esserci e godiamoci questa bella esperienza”. Poi, durante la serata, Nicola ha raggiunto Miriana Trevisan su un divano ed ha iniziato a farle delle domande: “Ma quindi fuori ho una possibilità? Ci vedremo una volta usciti? Ok, ma almeno una cena insieme la facciamo?“.





Niente da fare per Miriana Trevisan che ha chiuso ogni speranza del giovane: “Mi fa piacere che siamo in armonia, ma va bene così. Io sono felicissima che ti vedo stare anche insieme agli altri. Ridi, scherzi ed è bellissimo che tu sia integrato, non mi piaceva che ti isolassi. Se devi aspettarmi fuori? No, non ne parliamo ti prego, basta. Ho sofferto fin troppo questa settimana. Non c’è nessun fuori di qui. Siamo amici e va benissimo così. Se una persona non si innamora non bisogna essere arrabbiati”.

quanta pazienza cara miri, mi dispiace che molti non vedono la trasparenza delle tue azioni, SALVIAMO MIRIANA #gfvip pic.twitter.com/KlQoYUZQkc November 12, 2021

Poi conclude Miriana Trevisan: “Nicola non ho detto che sei cattivo o che non ti sopporto. Però sono almeno due volte che hai mostrato una rabbia che non mi piace, quindi basta. Ok, ci credo che di solito non sei rabbioso e che forse è il contesto, ma con me lo sei stato qui. Che poi io sono passata per la cattiva e non deve risuccedere. Io della possibilità di vederci fuori non ne voglio più parlare, non ne voglio più parlare, mi sto innervosendo. Ti chiedo di non parlarne perché mi metti in difficoltà. Ascolta, voglio rimanere così come siamo”.