Notte complessa per Miriana Trevisan. Fan in apprensione dopo che la showgirl si è sentita male dopo la cena. Come riportato dal Messaggero, la showgirl ha avvertito un gran dolore dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Durante la notte tra ieri 27 febbraio e oggi, Trevisan ha avuto qualche difficoltà a camminare. A quel punto Lulù Selassié ha chiesto a Barù di aiutare Miriana. Non si è fatta di certo attendere la risposta dell’enologo che è quindi subito corso da lei. Barullerei ha quindi accompagnando Mirian Trevisan a letto dov’è rimasta insieme a lui e Jessica Selassiè, entrambi preoccupati per il suo stato di salute.

“Barù le tiene la mano e Jessy è accanto, piango per questa foto”, ha scritto un utente su Twitter. Tra l’altro, non è la prima volta che Miriana Trevisan si sente male. Come qualcuno ricorderà, è successa una cosa molto simile ad ottobre. L’ex volto di non è la rai aveva avuto un malore ed era stato chiamato il medico. Qualcuno ipotizzò, in quel caso, che ciò fosse dovuto ad un intervento chirurgico a cui l’ex volto di Non è la Rai si era sottoposta prima di entrare nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Per quello che invece riguarda questo nuovo problema, qualcuno ha ipotizzato che si sia trattato di qualcosa mangiato a cena. Non molti in verità, hanno puntato il dito contro la cucina di Soleil Sorge, che per cena aveva fatto un risotto. In tanti però hanno difeso la Sorge che probabilmente non c’entra niente con tutta questa storia.





Anche se adesso Barù è corso a soccorrere Miriana Trevisan, nelle scorse ore si è reso protagonista di una parentesi molto triste. Mentre Barù e Jessica si trovavano seduti sul divanetto a guardare i loro inquilini in maschera, Giucas avrebbe domandato alla coppia da cosa fosse vestita la Trevisan.

Se la maggiore delle sorelle Selassié si sarebbe limitata a replicare “Da dama”, differente è stata la risposta spiazzante di Gaetani, che ha invece asserito: “Da zoccol*”. Immediata la reazione di tanti fan di Miriana Trevisan che hanno chiesto a Barù di scusarsi. E forse è proprio quello che sta facendo prendendosi cura di lei.