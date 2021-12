Lutto tra le mura del mura del GF Vip. A perdere qualcuno è uno dei gieffini, Miriana Trevisan. Sono stati gli autori del programma di Alfonso Signorini ad informare la concorrente, che l’hanno chiamata in Confessionale e messa in contatto con i familiari. A quel punto, Miriana, non è riuscita a trattenere le lacrime: era molto legata al defunto. Per ora non sono state divulgate le cause del decesso. Si tratta dello zia dell’ex volto di Non è la Rai. Lei stessa poco dopo racconterà agli altri inquilini della casa: “Ero la sua nipote preferita, lo amavo tantissimo”.

“Quest’anno è morta prima mia zia, poi mio padre, poi stavo per morire io quest’estate e adesso mio zio”. La Trevisan si confessa riguardo il suo passato e i suoi problemi. Tuttavia evita, probabilmente per rispettare la privacy dei suoi familiari, di divulgare il motivo del decesso dello zio. Riguardo i suoi problemi personali, Miriana Trevisan ha solo detto di aver subito un intervento di rimozione dell’utero la scorsa estate. Il papà è invece scomparso a settembre 2020.

Tra l’altro, nei giorni scorsi la Trevisan aveva confessato agli altri concorrenti del GF Vip di avere un brutto presentimento. Nonostante il grave lutto la showgirl non lascerà il programma di Canale 5: è rinchiusa nel bunker di Cinecittà dallo scorso settembre. C’è da dire che la bellissima Miriana Trevisan è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip nonché una delle papabili vincitrici.





La donna si è subito messa in mostra per il suo carattere acceso e divertente, ma anche per i suoi flirt: prima quello con Nicola Pisu, poi quello con Biagio D’Anelli. Tra l’altro la storia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli stava andando a gonfie vele, ma l’improvvisa eliminazione del pugliese ha bruscamente spazzato via ogni imminente sogno d’amore.

Non solo Miriana Trevisan, qualche giorno fa, il cast del Grande Fratello Vip ha dovuto fare i conti con un’altra tragica notizia. Alessandro Basciano, l’ex star di Uomini e Donne tra gli ultimi ingressi della sesta edizione, ha perso l’adorato nonno.