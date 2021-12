Miriana Trevisan colpita da un grave e improvviso lutto al GF Vip 6. Sono ore di grande dolore per la showgirl, che pochi giorni fa ha dovuto a malincuore salutare Biagio D’Anelli. Proprio quando sembrava che la storia tra i due fosse sul punto di passare al livello successivo, lui ha dovuto lasciare la Casa perché eliminato al televoto.

E così Miriana Trevisan si è ritrovata da sola nella Casa a riflettere molto sul suo rapporto con l’ormai ex concorrente. Poi, nelle scorse ore, la dolorosa notizia. La ex di Pago è stata messa in contatto con la propria famiglia per ricevere una comunicazione importante e così ha appreso della scomparsa di un suo caro zio.

Miriana Trevisan, cosa è successo prima del lutto

Tra le lacrime, dopo aver parlato con gli autori del GF Vip 6, Miriana Trevisan ha subito messo al corrente del fatto gli altri inquilini della Casa, che le sono stati vicini e hanno tentato di confortarla in tutti i modi. Per lei hanno anche recitato una preghiera tutti insieme. Poi la showgirl è uscita in giardino, con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli pronte a consolarla.





Ma riavvolgiamo il nastro. Da qualche giorno, dunque prima di ricevere questa brutta notizia, Miriana Trevisan aveva come una strana sensazione, che aveva fatto presente sia ai suoi coinquilini che alla produzione del GF Vip 6. La concorrente diceva infatti di voler chiamare la nonna ultracentenaria per una strana sensazione.

“Ero strana in questi giorni – ha raccontato Miriana Trevisan agli altri amici della Casa – l’avevo detto che avrei dovuto parlare con mia nonna. Ha 103 anni, sapevo che c’era qualcosa che non andava”. E ancora: “Sentivo un urlo della mia famiglia ma non sapevo per che cosa, ero convinto fosse per nonna”. Anche molti utenti, appresa la notizia del lutto, hanno ricordato quella specie di presentimento.