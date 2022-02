Miriana Trevisan è tra i veterani di questo lunghissimo GF Vip 6. Entrata nella Casa a settembre scorso, ha anche iniziato una relazione con Biagio D’Anelli che sembra avere i presupposti per continuare fuori. Ma ieri è arrivato un aereo su Cinecittà che l’ha mandata in crisi. “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22”.

È questo il messaggio aereo arrivato sopra la Casa. Come un avvertimento per Miriana Trevisan sulla sua storia con l’ex concorrente e, ovvio, l’ha colta di sorpresa. C’è quindi chi cerca di metterla in guardia parlando di una non sincerità da parte dell’ex gieffino ma lei stenta a crederci e, anzi, continua a proteggere questo amore.

Miriana Trevisan e Lulù Selassié, scoppia la polemica

“Il progetto mio e di Biagio è limpido. Io ho guardato molto bene negli occhi Biagio, nonostante scherzo e gioco con lui, ma sta facendo qualche battaglia fuori per me e se stesso”, ha poi detto a mente lucida Miriana Trevisan. Questa settimana non c’è stato il doppio appuntamento del GF Vip 6, dunque bisognerà aspettare lunedì per avere chiarezza su certe dinamiche, liti, scoop e intrighi nati nella Casa.





E c’è anche una polemica scoppiata nelle ultime ore che ha investito Miriana Trevisan e Lulù Selassié, altra concorrente sin dall’inizio di questo GF Vip 6. Il pubblico social ha notato che le due si sono appartate in camera da letto togliendosi il microfono, da qui il sospetto che si stessero accordando per le prossime nomination. E com’è noto il regolamento lo vieta.

Il bello è che dicono apertamente di dirsi delle cose sotto le coperte e usano frasi tipo: ne parliamo quando andiamo a letto!! Ma non dovrebbe essere una delle regole non poter parlare di nascosto e senza microfoni per non essere sentiti? @GrandeFratello #gfvip February 12, 2022

Mentre di la stanno a fare le pizze fritte, Miriana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a ‘dormire’ alle 11! #gfvip #solearmy pic.twitter.com/2O28EdI6pG February 12, 2022

“Il bello è che dicono apertamente di dirsi delle cose sotto le coperte e usano frasi tipo: ne parliamo quando andiamo a letto!! Ma non dovrebbe essere una delle regole non poter parlare di nascosto e senza microfoni per non essere sentiti?”, si legge su Twitter. E ancora: “Mentre di là stanno a fare le pizze fritte, Miriana e Lulu si stanno a fare tutti i loro inciuci notturni senza microfoni, per questo vanno a ‘dormire’ alle 11!”. Ma ovviamente c’è anche chi difende Miriana Trevisan e la princess sostenendo che stessero parlando di tutt’altro.