Nella serata del 22 ottobre è andata in onda una nuova puntata del ‘GF Vip 6’ con Alfonso Signorini. Ad essere eliminata definitivamente dal reality show è stata Raffaella Fico, che ha perso lo scontro con Carmen Russo. Dopo Amedeo Goria, è stata dunque lei ad abbandonare per sempre il programma. Adesso ad essere crollata nella Casa più spiata d’Italia è stata Miriana Trevisan. Lacrime copiose sono scese sul suo volto. Immediatamente Alex Belli ha provato a tirarle su il morale.

Nell’ultimo appuntamento grande emozione al GF Vip 6 per Manuel Bortuzzo, il 22enne costretto su una sedia a rotelle dopo una sparatoria nel quartiere Axa di Roma. Dopo un mese è finalmente tornato a suonare il suo amato pianoforte. Invitato nella love boat dal Alfonso Signorini, Manuel Bortuzzo ha trovato un pianoforte ed è scoppiato in lacrime. “Me lo lasci vero? Non lo porti via” ha chiesto Manuel al conduttore, che a sua volta ha chiesto all’atleta: “Cosa rappresenta per te il piano?”.

Miriana Trevisan ha avuto grandissime difficoltà a resistere all’emozione e infatti da un momento all’altro è crollata tra le braccia del compagno di avventura. Mentre stava con Alex Belli e Carmen Russo sul tavolo della veranda, la gieffina ha innanzitutto detto grazie: “Io vi ho amato ieri. Nessuno che ha detto è vero. Però pensare che sono stata disonesta con lui no”. In seguito è scoppiata a piangere perché ha pensato di essere stata giudicata troppo e Belli ha affermato: “Non ti devi bloccare, non lo pensa nessuno”.





Il gesto affettuoso di Alex ha reso più serena Miriana Trevisan, che ha poi continuato il suo discorso: “Il tutto solo perché mi sono lasciata corteggiare, per una volta che lascio avvicinare una persona dopo tanto tempo (in riferimento a Nicola Pisu n.d.r.)”. E Carmen Russo si è rivolta così alla vippona: “Da quel momento ha iniziato anche a vivere e ad essere partecipe. Non devi farti nessuna colpa, sii serena e affronta la cosa con la semplicità e la naturalezza che hai sempre dimostrato di avere”.

Alla fine della conversazione Miriana Trevisan si è convinta del fatto che non abbia fatto nulla di male nei confronti di Pisu: “Io sono certa di aver cercato di non fargli del male in tutti i modi, anche essendo dura”. Nonostante questo, ha comunque avuto un crollo emotivo perché teme che da fuori possano aver interpretato in ben altro modo alcuni suoi comportamenti.