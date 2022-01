“Succederà stasera a Miriana”. GF Vip, il pubblico già ‘trema’: l’annuncio di Signorini poco prima della diretta

Manca ormai pochissimo ad una nuova puntata del Grande Fratello Vip. E allora ecco alcune anticipazioni sull’appuntamento di questa sera, lunedì 31 gennaio, sul reality condotto da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore sono stati tanti gli spunti che con ogni probabilità verranno approfonditi. A cominciare da quanto sta accadendo tra Jessica Selassié e Barù. Prima qualche frecciatina, poi le punzecchiature di lei, infine la confessione di Gherardo Gaetani.

“Jessica è una delle persone che mi potrebbe interessare di più, non c’è dubbio. Non c’è dubbio che abbiamo un’ottima amicizia, mi piace molto il suo senso dell’umorismo e la trovo molto bella”. Poi è successo questo. Ma c’è anche la telenovela, infinita, tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. C’è una lettera scritta dall’influencer all’indirizzo dell’attore… E proprio poco fa Alfonso Signorini ha rivelato che c’è una sorpresa in arrivo per Miriana Trevisan.

“Ci sarà una sorpresa per Miriana Trevisan”. Così Alfonso Signorini accende i riflettori sulla bella Miriana Trevisan. Ma di cosa si tratta? Beh, riguarda Biagio D’Anelli. Giusto quattro giorni fa l’ex gieffino è comparso su Instagram e, a corredo di una foto postata sul suo profilo, ha annunciato di essere negativo al coronavirus: “Viviamo in un’epoca che per essere positivi bisogna essere negativi. Grazia a tutti, vi voglio bene. #negativo #gfvip #negativizzato #covid19 #fineisolamento #libertà”.





Bene, adesso è davvero tutto pronto. Lo avete già capito: Miriana Trevisan incontrerà il suo Biagio D’Anelli. Ricordate? Tra i due è nato qualcosa proprio all’interno della Casa del GF Vip. L’esperto di gossip aveva perfino lasciato la propria fidanzata per poter stare con Miriana. E ora i due si vedranno: quale sarà l’atteggiamento dell’ex Non è la Rai?

Sono in arrivo comunque altre novità. Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 Alfonso Signorini rivelerà il nome del primo finalista. Si parlerà inoltre dello scontro tra Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo col primo che in un momento di esasperazione è arrivato praticamente alle lacrime. E Gianmaria Antinolfi? Lascerà davvero, come preannunciato, la Casa? Staremo a vedere.