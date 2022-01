Grande Fratello Vip 6, scatta il bacio tra le due gieffine. La diretta dalla casa più spiata d’Italia concede sempre grandi colpi di scena. Il giardino come scenario, poi un momento televisivo che ha fatto subito discutere Impossibile per i fan del reality show di Alfonso Signorini non commentare quanto accaduto tra le due concorrenti ancora in gioco.

Una coppia “preferita”? Stando allo striscione che è volato alto sulle loro teste si. Nathaly Caldonazzo e Miriana Trevisan concorrenti ma anche confidenti e amiche, allineate e complici continuano la loro corsa insieme strappando cuoricini e commenti di incoraggiamento. E pare che nelle ultime ore abbiano acceso ulteriormente gli animi davanti alle telecamere del GF Vip.

Scatta il bacio sulle labbra per festeggiare la grande tifoseria sopraggiunta alta in cielo: “MIRINAT OUR FAV COUPLE #FANS”, recitava letteralmente lo striscione. E dalla contentezza le due amiche hanno omaggiato i fan con un gesto da togliere il fiato: “Noi siamo libere” ha detto Miriana Trevisan.





Poi la gieffina ha aggiunto: “Ragazzi non sapete quanto abbiamo bisogno di sentirvi”. Ed è così che con il bacio, le due sigillano anche la loro entusiasmante esperienza tra le pareti della casa più spiata D’Italia. In particolar modo Miriana Trevisan alle prese con la liaison con Nicola Pisu, poi rimasta solo un’amicizia, dunque con Biagio D’Anelli con cui la conoscenza sembra promettere per il meglio.

E proprio a proposito di Biagio D’Anelli, l’ex gieffino ha voluto sottolineare qualcosa di promettente: “Tra me e Miriana le cose non sono cambiate, anzi, la voglia di conoscerci e stare insieme e continuare a viverci è sempre più forte, questa distanza non fa che avvicinarmi sempre di più a lei e alla voglia di rivederla”.