Grande Fratello Vip 6, le parole dette alle spalle di Miriana Trevisan. Il Natale rende tutti più buoni, è vero. Ma nella casa più spiata d’Italia, non mancano di certo le occasioni per alzare l’asticella della tensione. Un pettegolezzo sulla gieffina Miriana Trevisan proprio nel momento in cui l’inquilino pensava di non essere ‘spiato’. Ecco cosa è successo poco prima dell’eliminazione di Biagio D’Anelli.

A parlare questa volta sarebbe stato proprio Giacomo Urtis, in vena di confidenze con Soleil Sorge. Infatti secondo il chirurgo dei vip: “Lei è bravissima, è pazzesca amore. Io poi quando usciamo di qui ti racconto tutto di quello che ho visto. – riporta Diretta News 24 – Intendo quello che ho visto prima di entrare qui al GF Vip”.

Poi aggiunge: “Perché io la conosco. Un mio amico… e scarpe e cose, per 20/30.000… Lei gli uomini gli intorpidisce, li fa fuori uno dopo l’altro. C’è da dire che è arrivato Biagio, che è carino. Dici che esce lui? Poi ci sta anche che usciamo io e Valeria”.





Non di meno le parole di Soleil Sorge, che ha dunque seguito quanto detto poco prima da Giacomo: “Lei l’ho capita subito. la vedono come una vittima e fanno fuori l’uomo che ha accanto. Sì lei è bravissima a fare queste cose verissimo”.

Giacomo Urtis su Miriana: "Io la conosco fuori. Prima di entrare si è fatta comprare una cosa da un mio amico, 20-30 mila euro. Lei fa così, intorpidisce gli uomini e poi li fa fuori tutti". ✈ 😂#GFVIP https://t.co/rAf1ZxFJLL December 28, 2021

E in ultimo l’influencer e modella ha concluso: “Direi che è molto evidente il suo modus operandi, l’ho riconosciuta e per questo dico che la vera maga della casa sono io e lei non mi convince. Cerca sempre di fare la vittima, facendo la vittima fa fuori gli uomini“.