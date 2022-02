Miriana Trevisan, questa volta è la gieffina a finire nel mirino delle polemiche. La sesta edizione del GF Vip si avvicina al traguardo, ma non mancano di certo i colpi di scena. Non passa inosservata la frase della Trevisan e infatti gli utenti non perdono occasione per commentare quanto accaduto davanti alle telecamere. Ecco cosa è successo.

Nel dettaglio tutto è nato quando parlando con Nathaly Caldonazzo, Miriana ha affermato: “Se io vedo una persona in un determinato stato, riesco a capire che problema fisico ha, ma non glielo direi mai! Anche i tumori? Sì”. Una sensibilità molto accentuata, che però ha dato modo ad alcuni utenti di sollevare un vero e proprio polverone.

Nessun tentativo da parte di Miriana di professarsi una santona o una guaritrice, ma solo una questione di empatia che probabilmente è conseguenza inevitabile di un passato che ha segnato la vita della gieffina. Eppure alcuni commmenti dal web arrivano puntuali: “Si scandalizzano per le battute di katia e di Soleil non per questo messaggio della santona”.





E ancora c’è stato anche chi ha tirato in ballo l’ipotesi di un provvedimenti nei riguardi della gieffina: “Ma in che senso Miriana ha detto che riesce a vedere se uno ha u ntumore o no”, “Ma perchè la frase di Miriana sui tumori? Anche quello bisogna prendere provvedimenti”.

Un capitolo di vita non sempre facile che ha certamente affinato la sensibilità di Miriana: “Ne ho passate tante in questi anni. Mi hanno salvato l’utero quella volta, ma ero arrivata a 40 kg, ero scheletrica”, ha affermato la Trevisan. E ancora: “Però mi dissero che era recidivo e vado avanti fino a questa estate. Io sentivo che c’era un buco nero, qualcosa che non andava. Ma questa cosa ce l’abbiamo tutti, soltanto che io l’ascolto. Credo sia una sorta di sensibilità, però questo è soltanto il mio pensiero“.