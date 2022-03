Miriana Trevisan non parteciperà alla finale: dopo quasi 6 mesi di permanenza nella Casa è stata eliminata dal GF Vip. Finita al televoto nella scorsa puntata con Davide Silvestri e Jessica Selassié, la showgirl è risultata la meno votata dal pubblico del reality show di Canale 5. Ad Alfonso Signorini ha detto che se l’aspettava.

E così a una settimana esatta dalla finale, Miriana Trevisan è chiamata a lasciare la casa del GF VIP, ma prima di arrivare in studio una bellissima sorpresa per lei. Ad attenderla in passerella, infatti, l’ex marito Pago e il figlio Nicola.: “Ti ho sempre guardata fino a che sei rimasta”, le parole del ragazzino che durante questi mesi è stato sempre con il papà.

Miriana Trevisan eliminata, il gesto che fa esplodere la bufera

Il figlio di Miriana Trevisan dice poi del padre che lo ha “conosciuto un pò di più, ma c’è una cosa in comune che hanno loro due: cucinano male”. Sul finale poi Nicola abbracciando la mamma le ha sussurrato “Sei stata te stessa”. E l’ex ragazza di Non è la Rai, emozionata come non mai, ha commentato: “Ho vinto”. Ma avvolgiamo il nastro prima di questo bel momento, perché anche se separati Miriana Trevisan e Pago sono un grande esempio.





Torniamo indietro al momento dell’eliminazione, prima dell’abbraccio coi suoi cari. Molti utenti, durante la diretta del GF Vip, si aspettavano di vedere anche un abbraccio con tutti i concorrenti con cui ha trascorso questi lunghi mesi. E invece, hanno notato molti telespettatori, quasi nessuno dei vipponi dentro la Casa ha accompagnato Miriana Trevisan alla porta rossa. Solo Manila, Jessica, Lulù e Sophie si sono alzate per raggiungere con lei l’uscita.

Comunque Delia, Giucas e Davide si sono rivelati per quelli che sono stati con Miriana: FALSI! Non sono andati nemmeno alla porta rossa ad accompagnarla.> #GFVIP #miriangels March 7, 2022

dei gran cafoni non andare alla porta degni della corte della badessa March 7, 2022

“Dopo 6 mesi potevano accompagnarla tutti alla porta rossa, vergognosi a dir poco”, “Dei gran cafoni a non andare alla porta”, si legge su Twitter, come riporta il sito Funweek. E ancora: “Delia, Giucas e Davide si sono rivelati per quelli che sono stati con Miriana: falsi! Nono sono nemmeno andati alla porta rossa ad accompagnarla!”, “Anche nel momento dei saluti ti accorgi dell’affiatamento ed empatia di questo cast…”.