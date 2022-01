Grande Fratello Vip 6, il chiarimento dopo la puntata. Un ingresso molto atteso quello della moglie dell’attore di Centovetrine e un faccia a faccia inevitabile sul rapporto ancora tanto dibattuto tra Alex Belli e Soleil Sorge. A parlarne proprio Miriana Trevisan e Delia Duran. Ed è proprio la new entry ad essere entrata nel dettaglio della questione.

Senza troppi giri di parole, Delia Duran ha subito centrato il cuore del problema andando incontro alla comprensione di Miriana Trevisan: “Noi eravamo una coppia libera però per me è fondamentale portare rispetto” afferma Delia continuandosi a chiedere a proposito dei post dedica per Soleil Sorge: “Come posso pensare che sia stata solo un’amicizia?”.

Non è facile per Delia riacquistare dunque fiducia, come ha più volte ammesso davanti a tutti. E infatti prendere le distanze è stata forse la scelta obbligata: “Lui si è isolato, non parlava più e questa cosa ha portato alla rottura totale”, motivo che poi l’avrebbe spinta a entrare nel reality.





Parole e confessioni a ruota libera davanti a Miriana Trevisan che non ha potuto fare altro che ascoltare il punto di vista di Delia ed esprimere poi la sua opinione: “Qui cambiano dei parametri, si entra in confidenza anche fisica. Ma abbiamo avuto delle persone sposate qui dentro, Aldo, Manila. Non era un’amicizia tra loro”.

Ecco Santa MIRIANA colei che non aizza ma mette pace , subito a sparlare di SOLEIL con delia.. quanto può essere squallida MIRIANA ? Non saprei descriverlo #gfvip #teamsoleil pic.twitter.com/oXOjDy6Jyt January 15, 2022

E l’ex di Non è la Rai ha poi aggiunto a proposito di Soleil Sorge: “Soleil ti ha chiesto ‘come stai?’. Lei non ti ha tutelata né come amica di Alex né come moglie del suo amico, come diceva. Un’amica fa questo, tutela il matrimonio di un amico, non distrugge un’altra persona. Perché tu l’hai offesa? Passaci su al tuo ego quando vedi una moglie che soffre”.