Dobbiamo dirlo, è stata una notte come non se ne vedevano da parecchio, quella al GF Vip. E se da una parte c’è stato il ’sofferto’ bacio di Sophie Codegoni a Gianmaria Antinolfi, dall’altra c’è stata (forse) una bestemmia di Miriana Trevisan. Ma riavvolgiamo il nastro per un attimo e analizziamo la cosa con calma. Tutto parte dai telespettatori, come spesso accade. Su Twitter tanti hanno segnalato che la Trevisan potrebbe aver bestemmiato nella notte.

Una tegola di non poco conto per l’ex di nNon è la Rai che rischierebbe di fatto il posto in casa. Si tratterebbe infatti di una regola infranta secondo il regolamento del GF Vip 6 e che comporta conseguenze che conosciamo fin troppo bene. Se confermato, infatti, la sorte di Miriana Trevisan sarebbe legata ad un filo, sottilissimo per giunta. Ma perché la Trevisan avrebbe avuto un’uscita del genere? C’entra l’altro scoop della serata: quel bacio tra Sophie Gianmaria.

Nel momento in cui Biagio D’Anelli ha informato Miriana Trevisan dell’avvicinamento tra i due, sembra si sia lasciata andare ad un’esternazione molto forte. Ma è davvero una bestemmia? Ovviamente sono già stati tanti i telespettatori che si sono immediatamente riversati su twitter per chiedere l’immediata espulsione di Miriana dal GF Vip 6 per aver infranto il regolamento.





Tra l’altro la gieffina (amata e odiata dal pubblico) è finita ultimamente al centro di tante altre polemiche. Per chi non ci avesse fatto caso poi, c’è un altro dettaglio molto interessante nel video: è chiaro infatti che c’è uno strano ri-avvicinamento tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. In tanti infatti hanno notato movimenti sospetti sotto le coperte tra Miriana e Biagio.

Le domande che gli utenti sui social si fanno sono: È amore tra quei due? O forse si tratta solo di una grande amicizia? Stasera oltretutto ci sarà la diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini. Il conduttore probabilmente tirerà fuori l’argomento e darà modo a Miriana Trevisan di spiegarsi.