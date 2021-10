Per tutta la settimana Miriana Trevisan ha detto a Nicola Pisu che non voleva baciarlo, ma alla fine è successo. Al Gf Vip, nel tardo pomeriggio del 19 ottobre, Nicola ha chiesto al Grande Fratello di poter organizzare una cena a lume di candela nella Love Boat e gli autori l’hanno accontentato. I due hanno trascorso la serata nella parte più lussuosa della casa, hanno ballato, scherzato, giocato, cenato e alla fine si sono riposati a letto. E proprio sotto le coperte è scattato il bacio.

A questo punto però, Miriana Trevisan, ha chiesto a Nicola di non dirlo a nessuno: “Facciamo un patto? Non lo diciamo a nessuno in casa ok? Poi se lo faranno vedere in puntata allora ok. Ovviamente loro chiederanno, ma teniamocelo per noi, almeno per adesso“. Poco dopo, Miriana si confessa con Soleil Sorge proprio su Nicola: “Se ho capito se posso andare oltre? Forse ancora non l’ho capito del tutto. Lui è stato molto carino, mi ha fatta stare bene. Certo, deve capire che io non sono una donna facile e semplice. Spero che l’abbia già compreso”.

E ancora Miriana Trevisan: “Sono una persona che si annoia facilmente. Deve viaggiare con me, giocare con me, ballare con me ed essere sempre curioso. Adesso però dovrebbe avere un po’ più di iniziativa. Tu sai di cosa parlo, non soltanto di cose fisiche. Anche perché mi freno tanto a lasciarmi andare fisicamente. Io guardo le telecamere e vedo la faccia di mio figlio. Questa cena che ha organizzato mi è piaciuta”.





Poi Miriana Trevisan conclude: “Lui l’ha chiesto al GF, per me ha vinto. Questa è stata una bella dimostrazione. Però io ho bisogno di tanti altri stimoli. Lui mi piace, però potrebbe annoiarmi facilmente. Al momento sto bene, mi rilassa e mi fa sentire apprezzata. Vedremo nei prossimi giorni cosa succederà e come mi sentirò”.

A mettere in difficoltà Miriana Trevisan è la differenza di età: lei ha quasi 49 anni, lui 16 in meno: “Mi sento molto più adulta di lui, ed è reale – ha ammesso, seppure avendo notato quanto Nicola sia maturo –. Poi ci sono altre motivazioni”. Una delle quali riguarda il figlio, con il quale – ha rivelato – ha fatto un patto: “Ci dobbiamo parlare, e lui deve dirmi cosa ne pensa. Perché abbiamo sofferto molto”.