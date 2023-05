“Prende il suo posto”. Milo Infante, la super notizia che stravolge tutto: cosa sta succedendo

Si continua a lavorare per il nuovo palinsesto di Rai 1 ed in particolare si cercano soluzioni per far riacquisire ascolti alla rete nel pomeridiano. Al momento infatti soltanto il Paradiso delle Signore è riuscito a tenere testa ai daytime di Amici 22, mentre Oggi è un altro giorno continua a registrare scarsi risultati. Difatti Uomini e Donne è sempre in testa, con quasi 1.5 di spettatori in più. Ad essere menzionato è stato il nome di Milo Infante.

Le pretese di Rai 1 non si trovano più in linea con i numeri registrati dalla conduttrice Serena Bortone. Quest’ultima, in questa stagione, ha perso davvero tanti telespettatori, scendendo addirittura al di sotto di 2 milioni di spettatori. Proprio per questo probabilmente verrà introdotto il volto di Milo Infante nel pomeriggio della rete, premiato anche per il successo e l’affetto ricevuto con la conduzione di Ore 14.

Rai 1: Milo Infante possibile conduttore nel pomeriggio della rete

Tale programma dovrebbe riprendere alla fine del giro di Italia, a giugno. In molti però al momento si chiedono cosa ne sarà di Ore 14 e soprattutto che tipo di programma potrebbe presentare su Rai 1 Milo Infante. Sarebbe senza dubbio un peccato se Ore 14 non dovesse più andare in onda, data la crescita che il conduttore è riuscito a dargli, partendo da una media di 400mila spettatori e arrivando a toccare i 900mila nel mese di aprile. Anche sull’ipotesi della presenza di un nuovo conduttore o conduttrice molti affermano che sarebbe una mossa senza senso.

Molto dipenderà sicuramente dal tipo di trasmissione che si vorrà far condurre appunto a Milo Infante. Considerando che dopo verrebbe mandata in onda la Vita in Diretta, non avrebbe senso puntare tutto sulla cronaca, dato che gli argomenti potrebbero essere bruciati in tal modo. Si dovrebbe dunque puntare molto di più sull’attualità e sul costume, facendo sì che anche Ore 14 possa essere trasmesso su Rai 2, avendo un qualcosa di diverso sulle due reti.

Tra i tanti cambiamenti sulla rete abbiamo innanzitutto visto l’addio di Fabio Fazio. Al contempo della situazione che vede protagonista Milo Infante sono emerse altre indiscrezioni, sempre da Dagospia, che vedrebbero la messa in onda nuovamente del programma Miss Italia, che ha preso posto ormai da tempo su La7. Inoltre Massimo Giletti, voluto fortemente da Matteo Salvini, dovrebbe ritornare sugli schermi Rai.