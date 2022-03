“Era quello che voleva”. Milly Carlucci non delude: la notizia più bella arrivata poco fa

Splendida notizia per Milly Carlucci. La popolare conduttrice televisiva ha ricevuto la comunicazione più attesa e sulla quale sperava ci fosse solo un giudizio positivo. E grazie alla sua determinazione e al suo impegno è stata in grado di conquistare un traguardo importante, superando anche la concorrenza. Il pubblico sta gradendo particolarmente il suo operato e lo ha dimostrato anche nelle scorse ore. La sua speranza è che questi risultati possano proseguire ancora.

Intanto, a proposito di Milly Carlucci e del suo programma ‘Il Cantante Mascherato’, sono state fornite delle novità. Le nuove maschere sono Pulcino e Gatta e come annunciato dalla conduttrice dovranno sfidare Lumaca, vera specialista nei duelli al Cantante Mascherato. La finale dello show slitta di una settimana – il 1 aprile – perché ‘Ci vuole un fiore’, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini e Francesco Gabbani non avrebbe convinto la Rai, che avrebbe deciso di ridurlo a una sola puntata.

Ed è proprio grazie a ‘Il Cantante Mascherato’ che Milly Carlucci è riuscita nell’impresa di ottenere un risultato molto soddisfacente. Infatti, spulciando i dati diffusi in queste ore, il suo programma ha vinto la competizione con gli altri concorrenti. Ad esempio, ‘NCIS’ su Rai 2 si è fermato a 806mila spettatori, il film ‘John Wick’ su Italia 1 a 1 milione e 385mila, ‘Quarto Grado’ su Rete 4 a 1 milione e 538mila e su Canale 5 la serie ‘Più forti del destino’ non è andata oltre a 2 milioni e 384mila telespettatori.





Invece Milly Carlucci con ‘Il Cantante Mascherato’ ha ottenuto 3 milioni e 598mila spettatori nella presentazione e 2 milioni 970mila nel programma vero e proprio. Circa 3 milioni dunque i telespettatori davanti al piccolo schermo con uno share pari al 15,2% nella presentazione e al 17,6% nella trasmissione. Un momento sicuramente soddisfacente per la padrona di casa, che ora si appresta a vivere la seconda semifinale e poi la finale con aspettative decisamente alte.

Intanto, su ‘Il Cantante Mascherato’ i riflettori non restano che accesi anche su SoleLuna. Scartata una delle ipotesi avanzate fino ad ora: sotto quella maschera non si nasconde il volto di Massimo Lopez. A tentare di dare una risposta è stato Facchinetti: “Sono sicuro di aver visto dietro quella maschera Massimo Lopez”, ma la risposta non era quella corretta. Non resta che aspettare le prossime puntate per avere certezze.