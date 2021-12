“Non fare così, ti prego”. Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si scioglie: le lacrime in diretta

Durante la finale di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci si è commossa due volte. La prima, salutando per l’ultima volta Sara Di Varia, che ha partecipato per 10 anni, vincendo in coppia col modello Lasse Matberg. Alla donna è stato dedicato un video che ha ripercorso tutte le sue gesta all’interno del programma, in particolare quelle con Ridge di Beautiful, poi la commozione nel rivedere la figlia durante l’ultima esibizione e infine le sue parole nel ricordare il programma. La padrona di casa si è naturalmente commossa e ha invitato la regia a mandare la pubblicità: “Devo rifarmi il trucco adesso”.

Ma come dicevamo, non è stata l’unica volta: Milly Carlucci ha pianto anche quando ha salutato Simone Di Pasquale che, dopo 16 anni, ha deciso di lasciare per sempre Ballando con le Stelle. L’ultimo ballo insieme lo ha fatto con Bianca Gascoigne, classificata seconda dietro Arisa. “Abbiamo iniziato insieme questo programma, sedici anni fa”. – ha dichiarato commosso Simone Di Pasquale – “Con questo programma abbiamo raccontato vite, devo moltissimo a questo programma”.

E ancora Simone Di Pasquale a Milly Carlucci: “Tutti voi mi avete trattato meravigliosamente, spero di aver fatto il mio ruolo in questa squadra. Mi basta questo. Purtroppo non mi basterebbe una serata per ringraziare tutti voi. Qua dentro girano delle vite”. Poi Milly ha detto ancora:“Simone in questi anni è stata la nostra bandiera, c’è sempre stato”.





E ancora Milly Carlucci: “Ha fatto da guida a quelli giovani che mano a mano entravano nei vari anni. Simone ci sarà a Il Cantante Mascherato il prossimo febbraio, la nostra storia non si interrompe: gli amici ci sono per sempre. “Mi piacerebbe poter ballare tutta la vita ma non è possibile. Ho fatto il mio tempo, dopo 16 anni potrebbe essere l’ultima esibizione”.

Poi le ultime parole di Simone sempre rivolgendosi a Milly Carlucci: “Il mio legame con questo programma è totale. Mi piacerebbe poter chiudere con una finale. Io non è che non lo voglio più fare, lo farei per tutta la vita ma c’è un tempo per tutto e bisogna accettare i cambiamenti. Questa è un’altra fase”. Addio quindi a uno dei maestri simbolo di questo programma: Simone Di Pasquale.