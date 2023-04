Com’è andato lo scontro del sabato sera tra Maria De Filippi e Milly Carlucci? La gara degli ascolti tv è sempre viva, anche se ultimamente Queen Mary, nonostante il grande dolore per la perdita dell’amato marito Maurizio Costanzo, col suo Amici continua a macinare successi come non mai. Dal canto suo la conduttrice Rai, da anni al timone di programmi in prima serata e gandissima professionista – oltre che bellissima donna che non guasta mica – non si arrende e per la finalissima del suo Cantante Mascherato ha pensato a diverse novità.

Milly Carlucci, dopo le cocenti sconfitte in termini di Auditel dei precedenti sabato contro la corazzata di Amici, ha voluto introdurre diverse sorprese per l’ultimo appuntamento del suo show: “Avremo una puntata di smascheramenti uno dietro l’altro perché chi perde lo spareggio è smascherato e poi gli altri entrano in una manche a cinque e l’ultimo classificato è smascherato poi ci saranno due sfide con lo smascheramento finale” aveva annunciato alla vigilia. Sarà bastato per conquistare il pubblico? Andiamo a scoprirlo.

Chi ha vinto la sfida tra Maria De Filippi e Milly Carlucci

Ancora una volta è Maria De Filippi a esultare con il Serale di Amici, ma Milly Carlucci su Rai1 raggiunge un ottimo risulato. La finale de Il Cantante Mascherato, trasmesso dalle 22:22 all’1:37, ha intrattenuto 2.223.000 di spettatori (ovvero il 20,4% di share). Su Canale5, invece, il talent show Amici in onda dalle 21:25 alle 00:19, ha conquistato ben 4.038.000 di telespettatori (share del 26.5%). Anche stavolta, dunque, niente da fare per Milly.

Questi gli ascolti tv sulle altre reti raccolti da Davide Maggio. Su Rai2 la serie F.B.I. ha coinvolto 1.143.000 spettatori (6,3%) mentre F.B.I. International ha raggiunto quasi un milione di spettatori, 965.000 per la precisione (5,8%). Su Italia1 il terzo Jurassic Park ha conquistato 812.000 spettatori (4,6%) mentre su Rai3 Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha intrattenuto 727.000 spettatori con il 4,6%.

Su Rete4 il primo appuntamento con Sette Giorni ha raggiunto una media di 386.000 spettatori, cioè il 2,3% di share. Su La7 il documentario Eden – Un pianeta da salvare ha totalizzato 540.000 spettatori (3,5% di share). Su Tv8 4 Hotel conquista 359.000 spettatori (2,1%). Sul Nove il film Chernobyl – Fuga dall’inferno è stato visto da 324.000 spettatori (2,1%). Infine su Rai4 The Gangster, The Cop, The Devil è stato scelto da 240.000 spettatori (1,4%) e sul 20 Il caso Thomas Crawford ha intrattenuto 527.000 spettatori (3,1%).

