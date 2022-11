“Ma come ti permetti?!”. Ballando con le Stelle, tensione alle stelle. Milly costretta ad intervenire

Selvaggia Lucarelli, nuove tensioni tra i giudici di Ballando. Di recente la giornalista e giudice della trasmissione si è lasciata andare ad alcune riflessioni nel corso di un’intervista per Davide Maggio. Sevaggia ha parlato del ruolo della televisione, ma è anche tirato in ballo questioni relative al suo rapporto con gli altri giudici del programma, come con Carolyn Smith. Poi durante la diretta tv del 26 novembre, la Lucarelli ha sottolineato molto altro davanti a tutti. Ecco le sue parole.

Selvaggia Lucarelli attacca i giudici di Ballando. La giornalista è nota per non avere mai peli sulla lingua e anche nel corso della puntata del 26 novembre ha dimostrato di dire in faccia quello che pensa. Proprio al termine dell’esibizione tra Ema Stockholma e Angelo Madonia, le parole rivolte ai giudici hanno sottolineato una situazione molto precisa che ha notato di puntata in puntata. Ovviamente il suo punto di vista, che come sempre ha suscitato precise reazioni.

Selvaggia Lucarelli attacca i giudici di Ballando, poi la replica di Ivan Zazzaroni

Ma partiamo dal commento all’esibizione: “Io vi voglio molto bene, mi siete molto simpatici, tifo per voi nella vita, per me è nata la coppia Emangelo, meglio dei Ferragnez, però sinceramente questo passo era inguardabile”. Poi Selvaggia Lucarelli a questo punto ha aggiunto: “Penso che se lo avesse fatto uno chiunque dei concorrenti meno amati dalla giuria avrebbe preso 1. Sinceramente io in semifinale sono un po’ stanca di aggiustamenti in base a simpatie”. (“C’è qualcosa di storto a Ballando”. Selvaggia Lucarelli non si trattiene dopo gli ultimi fatti).

Facendo riferimento a questo, la tensione tra i giudici non poteva che salire alle stelle. Ha preso dunque parola Ivan Zazzaroni: “Stai dicendo che andiamo a simpatie?”, le ha chiesto per poi continuare la replica con tono sostenuto: “La sola persona che conoscevo prima era Zanicchi, la simpatia la tengo per altre cose”. Sembra che la riflessione di Selvaggia Lucarelli non sia per nulla piaciuta alla giuria, e Zazzaroni ha voluto dunque puntualizzare di non aver alcun contatto con nessuno dei concorrenti e di non procedere di certo per “simpatie”.

E come si diceva all’inizio, Selvaggia Lucarelli non ha certo timore di esprimere i suoi punti di vista. Com’è accaduto per l’intervista rilasciata per Davide Maggio, la giornalista in merito a Ballando ha puntualizzato: “La tv è pericolosa, innalza e affossa in un attimo”, per poi aggiungere: “Mi sono rotta le scatole di subire la sua incomprensibile e mai ricambiata maleducazione, maleducazione che non mi risparmia neppure in settimane per me complicate”.