Ballando con le Stelle è forse il programma che regala più indiscrezioni in questo periodo, per cast e pure giuria. Lo show condotto da Milly Carlucci tornerà il prossimo autunno, ovviamente su Raiuno, e i nomi dei concorrenti – o meglio presunti concorrenti – intasano siti e giornali da settimane. E in base alle ultime indiscrezioni circolate online pare che abbiano ottime possibilità di mettersi alla prova sulla pista da ballo più famosa d’Italia personaggi di spicco come il giornalista Antonio Caprarica.

Mesi fa da Myrta Merlino a L’Aria che tira aveva confermato che in effetti era stato contattato dagli autori tempo addietro, ma aveva anche aggiunto di dover prima convincere la sua famiglia decisamente perplessa. E poi, altro nome, Francesca Barra. Sembra non ci siano invece possibilità di vedere Barbara D’Urso né nel cast degli aspiranti ballerini, né tantomeno nella giuria al fianco di Selvaggia Lucarelli. Questa voce che circolava con prepotenza dopo il suo addio a Mediaset è infatti stata smentita alla presentazione dei Palinsesti Rai 2023/24.

“Ha detto no a Ballando con le Stelle”: la vip categorica

C’è anche un’altra persona che, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Alberto Dandolo su Oggi, non sarà sul palco di Milly Carlucci. Che, scrive sempre Dandolo, l’ha corteggiata a lungo in questi anni.: “La famosa attrice è stata molto corteggiata negli anni da Milly Carlucci”, si legge. Ma l’opera di convincimento non avrebbe dato i suoi frutti.

Lei è Ornella Muti ma a quanto pare non c’è stato verso di convincerla a partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non solo, recentemente l’attrice ha smentito con grande fermezza anche la sua partecipazione alla prossima edizione del GF Vip.

“Ornella Muti ha però detto no anche al suo Ballando con le stelle”, ha dato per certo il giornalista sull’ultimo numero del settimanale Oggi. Ha altri impegni evidentemente, perché sempre poco tempo fa l’attrice e mamma di Naike Rivelli ha confidato di aver “appena fatto un film”. E poi: “Faccio teatro, lavoro tanto”.