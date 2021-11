“Momento no”. Milly Carlucci, si è saputo subito dopo la puntata di Ballando con le stelle

Milly Carlucci, la notizia arriva solo oggi. Per la conduttrice di Ballando con le stelle sembrano essere tempi decisamente duri. Infatti, puntuale come ogni sabato, l’appuntamento sul piccolo schermo ha dato i suoi risultati. Per il pubblico di telespettatori italiani la scelta sembra cadere nuovamente su un altro colosso del piccolo schermo. Ecco i risultati della sfida di ascolti Auditel del 27 novembre.

Colpi di scena in successione per il talent di Milly. Lacrime di commozione soprattutto per la vicenda personale che ha visto come protagonista Sabrina Salerno, reduce dall’incontro emozionante con la sorella Manuela dopo 10 lunghi anni.

Eppure nulla è riuscito a fare portare a casa la vittoria. Ballando con le stelle, questo sabato, è stato clamoroso battuto dal team di Tu sì que vales. Maria de Filippi, protagonista dello scherzo organizzato alle spalle di Sabrina Ferilli alle prese con il ‘disturbatore’ Giovannino, sembra aver convinto di più.





I risultati parlano chiaro. Infatti, se Ballando con le stelle ha tenuto incollati allo schermo 3.715.000 spettatori e il 20.9% di share, su Canale 5 – Tu Sì Que Vales ha portato a casa l’ennesima vittoria con i suoi 4.430.000 spettatori e il 28% di share. Il resto della programmazione? Non male per Rai Due – S.W.A.T. con 980.000 spettatori e il 4.3% di share, ma non benissimo per Clarice con 429.000 spettatori e il 2.2% di share.

E si prosegue con Rai Tre – Sapiens – Un Solo Pianeta che ha conquistato 1.015.000 spettatori e il 5.1% di share, mentre su Rete 4 – Agente 007 – Solo per i tuoi Occhi questa volta convince 582.000 spettatori e il 2.9% di share. Non male Italia 1 – Minions con 826.000 spettatori e il 3.7% di share, mentre su La7 – Versailles convince 214.000 spettatori e l’1.3% di share, poco meno di TV8 – Uno Chalet per Due con 245.000 spettatori e l’1.1% di share, mentre sul Nove – Tutta la Verità – Il Delitto di Avetrana arriva a 348.000 spettatori e l’1.7% di share.